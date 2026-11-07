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KKTC'de askeri temas: Bayraktaroğlu cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

KKTC'de askeri temas: Bayraktaroğlu cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

Görüşme çerçevesi:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa'da, Cumhurbaşkanlığı binasında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Görüşme, iki taraf arasındaki iletişimin sürdürülmesine yönelik bir temas niteliği taşıdı.

Toplantıda kimler hazır bulundu:

Görüşmeye, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir de katıldı. Katılımcıların askeri ve yönetsel sorumlulukları, görüşmenin ağırlık noktasına ilişkin bağlam sundu.

Ziyaretin anlamı ve iletişim:

Bayraktaroğlu'nun ziyareti, askeri yetkililer ile KKTC yönetimi arasındaki düzenli temasların devam ettiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı makamında gerçekleştirilen görüşme, taraflar arasındaki koordinasyon ve bilgi paylaşımının önemini vurguladı.

Resmi iletişimde belirtilen unsurlar arasında ziyaretin Lefkoşa'da yapılması ve görüşmede üst düzey askeri komutanların hazır bulunması öne çıktı. Bu tür görüşmeler, bölgesel güvenlik ve iş birliği konularında karşılıklı anlayışın korunmasına hizmet ediyor.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, LEFKOŞA&#039;DA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ...

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, LEFKOŞA'DA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN İLE BİR ARAYA GELDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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