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Yükseklerde nöbet: Erzurum Emniyet Müdürlüğü 'cesarette biriz' mesajını paylaştı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, karlı yükseklerde 7/24 görev yapan ekiplerin görüntülerini 'Cesarette Biriz' mesajıyla paylaştı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yükseklerde nöbet: Erzurum Emniyet Müdürlüğü 'cesarette biriz' mesajını paylaştı

Erzurum'da kış şartlarına karşı 7/24 görev:

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kış şartları altında yürütülen güvenlik faaliyetlerinin görüntülerini 'Cesarette Biriz' mesajıyla paylaştı. Paylaşımda, karla kaplı dağ zirvelerinde bayrağın dalgalandığı anlar ve nöbet tutan birliklerin sahadaki kararlılığı öne çıkarıldı. Emniyet yetkilileri, görevlerinin 7/24 esasına göre devam ettiğini vurguladı.

Zorlu arazi ve saha görüntüleri:

Hazırlanan klipte, dondurucu soğukta tam teçhizatlı olarak görev yapan askeri personel ve kolluk kuvvetlerinin nöbet anları yer aldı. Paylaşıma eşlik eden ifadede, 'Vatanın her karış toprağında olduğu gibi yükseklerin sessizliğini cesaretimizle dolduruyoruz' denildi. Bu sözlerle hem halka güven, hem de olası tehditlere karşı caydırıcılık mesajı verilmesi hedeflendi.

Araç, donanım ve operasyonel hazırlık:

Görüntülerde, teknolojik donanımlarıyla öne çıkan taktik tekerlekli zırhlı askeri araçların karlı, sarp arazilerde aktif devriye faaliyetleri yürüttüğü kaydedildi. Özellikle Palandöken ve kentin stratejik noktalarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı, ekiplerin olumsuz hava koşullarına rağmen operasyonel faaliyetleri aksatmadığı belirtildi.

Halkın huzuru için süreklilik:

Emniyet kaynakları, Erzurum genelinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetim, devriye ve nöbet faaliyetlerinin kış boyunca aralıksız süreceğini açıkladı. Paylaşım, hem bölgedeki güvenlik hazırlığını gözler önüne serdi hem de saha ekiplerinin kararlılığını vurguladı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nden &quot;cesarette biriz&quot; paylaşımı: &quot;Yükseklerin sessizliğini...

Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nden "cesarette biriz" paylaşımı: "Yükseklerin sessizliğini cesaretimizle dolduruyoruz"

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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