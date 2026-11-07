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Tekirdağ emniyetinden dijital temkin çağrısı: sosyal medyada paylaşmadan önce durun

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medyada kişisel verilerin korunması ve şüpheli bağlantılara dikkat edilmesi çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tekirdağ emniyetinden dijital temkin çağrısı: sosyal medyada paylaşmadan önce durun

uyarıyla ilgili öne çıkanlar:

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya ve internet kullanımında dijital güvenliğin önemine dikkat çekti. Yapılan bilgilendirmede, paylaşılan her içeriğin dijital dünyada iz bıraktığı ve bu izlerin kişisel güvenlik açısından risk oluşturabileceği vurgulandı.

Açıklamada vatandaşların fotoğrafları, kişisel bilgileri ve özel hayatlarına ilişkin içerikleri paylaşırken daha temkinli olmaları gerektiği belirtildi. Ayrıca tanınmayan kişilerden gelen mesajlar ve şüpheli bağlantılara karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

güvenlik önerileri:

Bilgilendirmede, dijital güvenliğin sağlanması için paylaşım yapmadan önce iki kez düşünülmesi, kişisel bilgilerin korunması ve sosyal medya gizlilik ayarlarının gözden geçirilmesi tavsiye edildi. Kimlik doğrulama yöntemleri kullanılması ve güçlü, benzersiz şifreler tercih edilmesi de öneriler arasında yer aldı.

Polisin uyarısında, internet üzerinden işlenen suçlara karşı bilinçli hareket etmenin önemine dikkat çekildi; tanımadığınız bağlantılara tıklamamak, kişisel bilgileri isteyen talepleri doğrulamadan paylaşmamak gibi temel önlemler yeniden hatırlatıldı.

bilinçlendirme ve sürdürülen çalışmalar:

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dijital dünyada vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik bilinçlendirme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, dijital güvenliğin ilk adımının bilinçli internet kullanıcısı olmak olduğu vurgulandı ve toplumun her kesimine yönelik bilgilendirmenin devam edeceği belirtildi.

Tekirdağ Emniyetinden sosyal medya kullanıcılarına dijital güvenlik uyarısı

Tekirdağ Emniyetinden sosyal medya kullanıcılarına dijital güvenlik uyarısı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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