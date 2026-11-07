İzmir polisinin operasyonunda 33 yıl 5 ay cezayla aranan zanlı yakalandı
İzmir'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, hakkında 33 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K. yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.
operasyon ve tespit:
Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, dün aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan sorgulamada, U.K.'nin birden fazla kişiye karşı, gece vakti silahla yağma suçundan 33 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
işlemler ve teslim:
Ekiplerin çalışması sonucu zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, usulüne uygun şekilde adli makamlara sevk edilerek teslim edildi.
İZMİR'DE POLİSİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA, HAKKINDA 33 YIL 5 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI.
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