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İnşaatın bodrumunda kimliği belirsiz erkek cesedi, soruşturma başlatıldı

Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi'ndeki 5 katlı inşaatın bodrumunda yaklaşık 65 yaşında bir erkek cesedi bulundu; kimlik ve ölüm nedeni araştırılıyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İnşaatın bodrumunda kimliği belirsiz erkek cesedi, soruşturma başlatıldı

Olay yeri ve ilk bulgular:

Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi 151. Sokak üzerinde yapımı süren 5 katlı bir inşaatın bodrum katında, vatandaşların dikkati sayesinde yerde hareketsiz yatan bir erkek şahıs fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimlik tespiti ve ölüm nedenine ilişkin çalışmalar:

Ölen şahsın yaklaşık 65 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için çalışmalar başlatıldı; şahsın ölümünün cinayet olup olmadığı ya da farklı nedenlere bağlı olarak gerçekleşip gerçekleşmediği, yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

Olay yerine intikal eden ekiplerin ilk müdahalesinin ardından soruşturma süreci başlatıldı. Yetkililer, tespitler tamamlanana dek konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı ve ilgili birimlerce yapılacak incelemeler sürüyor.

ADIYAMAN’DA, YAPIMI DEVAM EDEN BİR İNŞAATTA KİMLİĞİ BELİRSİZ ERKEK CESEDİ BULUNDU.

ADIYAMAN’DA, YAPIMI DEVAM EDEN BİR İNŞAATTA KİMLİĞİ BELİRSİZ ERKEK CESEDİ BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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