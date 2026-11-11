İzmir'de inşaat bürokrasisine ortak çözüm masası kuruldu

İzmir'de inşaat sektörünün bürokrasisine çözüm masası:

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, kentte inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi süreçlerinin uzaması, esaslı olmayan tadilat işlemlerinin aylarca sonuçlandırılamaması ve hak ediş onaylarındaki gecikmelere yönelik uyarıları ile gündeme geldi. Kahraman, son 15 gün içinde 4 kez İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sektör temsilcilerinin bir araya geldiğini belirterek, bürokrasiyi azaltmaya yönelik somut adımların atıldığını açıkladı.

Toplantı ve teşekkür:

Kahraman, İzmir Ticaret Odası olarak inşaat sektörünün sorunlarını ilgili mercilere taşımak için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi. Sürecin hızlanmasında katkısı olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'e sektör adına teşekkür etti. Kahraman, mevzuat ve denetim gerekliliklerinden taviz verilmeden gereksiz gecikmelerin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Yol haritası ve öncelikler:

Toplantılarda belirlenen öncelikli çözüm önerileri şu başlıklar etrafında toplandı:

Dijital platform: İzmir'deki tüm ilçe belediyelerinin kullanabileceği; başvuru, proje kontrolü, kurum görüşleri ve ruhsat süreçlerini kapsayan ortak bir dijital altyapı oluşturulması planlanıyor.

Uygulama birliğinin sağlanması: Belediyeler arasındaki imar mevzuatı ve yönetmelik uygulama farklılıklarının giderilmesi hedefleniyor.

Ortak görüş havuzu: Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve bakanlık tarafından verilen görüşlerin tek bir havuzda toplanarak erişime açılması öngörülüyor.

Teknik uygulama esasları: Otopark Yönetmeliğine yönelik hazırlanan esaslara benzer şekilde emsal, TAKS, sığınak, baca gibi uygulamalar için teknik çizimler ve uygulama esasları hazırlanacak.

Ruhsat süreçlerinde şeffaflık ve süre yönetimi: Proje inceleme aşamalarının takip edilebildiği, eksikliklerin gerekçeleriyle bildirildiği ve başvuruların belirli hedef süreler içinde sonuçlandırıldığı bir sistem kurulması kararlaştırıldı.

Teknik personel ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi: Belediyelerin imar müdürlüklerindeki teknik personel ihtiyacının giderilmesi, personelin mesleki yeterliliğinin artırılması ve kurumsal hafızanın korunması öncelikler arasında yer aldı.

Kurumlar arası entegrasyon: Bakanlık, İZSU, Karayolları, İtfaiye ve diğer ilgili kurumların görüş süreçlerinin aynı dijital platform üzerinden yürütülmesi planlanıyor.

Sektör-belediye iletişiminin geliştirilmesi: Belediye başkanları, imar müdürleri, teknik personel ve sektör temsilcilerinin düzenli aralıklarla bir araya gelmesi öngörülüyor.

Yatırımcının önünün açılması: Riskli yapı dönüşümlerinde vatandaş mağduriyetinin giderilmesine yönelik adımlar yol haritasında yer aldı.

Beklenen etkiler ve takip süreci:

Yetkililer, önerilen adımların hayata geçirilmesiyle başvuru sürelerinin kısalması, denetim kalitesinin korunması ve yatırım ortamının iyileşmesi beklentisini paylaşıyor. İzmir Ticaret Odası ile Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışması sonrası teknik çalışma grupları ve pilot uygulamalarla sistemin test edilmesi, ardından düzenli değerlendirme toplantılarının yapılması planlanıyor.

SON 15 GÜN İÇİNDE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ 4 KEZ TOPLANTI YAPTI, BÜROKRATİK GECİKMELERİN GİDERİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI