Growtech Antalya alım heyetleriyle yeni ticaret kapılarını aralıyor

Growtech Antalya 24-27 Kasım'da sektör buluşmasını gerçekleştirecek:

Tarım sektörünün uluslararası buluşma noktası Growtech Antalya, 24-27 Kasım 2026 tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Etkinlik, 36 ülkeden 725'ten fazla katılımcı ile 35 ülkeden 150'yi aşkın VIP alıcı'yı bir araya getirerek tedarik zincirleri ve yeni iş birlikleri için önemli fırsatlar sunacak.

katılımcılar ve pavilyonlar:

Fuarda ürün ve hizmetlerini sergileyecek firmalar arasında Çin, İspanya, Almanya, Hollanda, Güney Kore ve Hindistan ülke pavilyonları yer alacak. Ayrıca Mısır, bu yıl uluslararası organizasyona ilk kez pavilyonuyla katılacak ve katılımcı çeşitliliği daha da artacak.

VIP alım heyetlerinin gündemi:

Growtech Antalya'ya katılacak uluslararası alım heyetleri; yeni tedarikçilerle tanışmak, ürün ve teknolojileri yerinde incelemek ve potansiyel iş birliği fırsatlarını değerlendirmek için fuar alanında yoğun temas kuracak. Satın alma profesyonelleri, doğrudan görüşmelerle tedarik süreçlerini hızlandırma ve yeni pazar bağlantıları oluşturma hedefinde olacaklar.

Growtech Fuarları Direktörü Engin Er ise VIP alıcıların hangi pazarlardan geleceğini şöyle açıkladı: "Azerbaycan, Almanya, Fas, Hollanda, Kazakistan, Meksika, Özbekistan, Peru, Suudi Arabistan ve Türkmenistan VIP alıcıların geleceği ülkeler arasında yer alıyor."

Er, etkinliğin hem ürün tanıtımı hem de uluslararası ticaret merkezi işlevi gördüğünü vurgulayarak, "Growtech Antalya, 25 yıldır dünyanın farklı ülkelerinden sektörün önde gelen firmalarını bir araya getirerek uluslararası tarım ticaretinin gelişmesine katkı sağlıyor. Bu yıl da katılımcılarımızın yeni pazarlara ulaşmasını, doğrudan ticari bağlantılar kurmasını ve yeni ihracat fırsatları yakalamasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de tarım sektörünün uluslararası gelişimini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

24-27 KASIM 2026 TARİHLERİNDE ANFAŞ FUAR MERKEZİ’NDE DÜZENLENECEK GROWTECH ANTALYA, 25’İNCİ BULUŞMASINDA 36 ÜLKEDEN 725’TEN FAZLA KATILIMCI VE 35 ÜLKEDEN 150’Yİ AŞKIN VIP ALICIYI BİR ARAYA GETİRECEK.