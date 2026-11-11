Amasya'nın sarı altını cennet hurması üreticiye alternatif gelir sağlıyor

Amasya'da cennet hurması yükselişi

Amasya'da son yıllarda dikkat çeken cennet hurması, üretim maliyetinin düşüklüğü ve pazar değerinin artma potansiyeliyle elma ve kiraza alternatif olarak öne çıkıyor. Dalında kilosu 15 TL ile 20 TL arasında alıcı bulan meyveden bu yıl yaklaşık bin 500 ton rekolte bekleniyor. Özellikle misket elmasıyla ünlü bölgede üreticiler, hurmanın hem hasat kolaylığı hem de daha az zirai mücadele gerektirmesi nedeniyle tercihlerini genişletiyorlar.

üreticinin tercih nedeni:

Fındıklı Mahallesi'ndeki bahçesinde 700 hurma ağacı bulunan emekli öğretmen Ramazan Yıldız, hurmanın masrafının az olduğunu söyleyerek 'Cennet hurması hakikaten "sarı altın" dediğimiz bir meyve. Çok fazla masrafı olmuyor. Elma gibi 12 sefer ilaç atmana gerek yok. Toplaması da kiraz kadar zor değil. Onun için bu meyvenin ağacını herkese tavsiye ediyoruz' diyor. Yıldız, güncel piyasa koşullarında 18–20 TL bandında satış yapıldığını belirtiyor ve hurmanın diğer meyvelerin satılmadığı dönemlerde bile gelir sağladığını vurguluyor.

Çiğdemlik köyünden üretici Ahmet İnce ise cennet hurmasını 'tam bir şifa deposu' olarak tanımlıyor. İnce, meyvenin A vitamini ve doğal şeker açısından zengin olduğunu, hem yaş hem de kuru olarak tüketilebildiğini ve kurutulduğunda fiyatının katlanabildiğini söylüyor: 'Kurusunun alışkanlık yapacağını düşünüyorum.'

hasat ve değer zincirinde planlanan adımlar:

Hasat törenine katılan Amasya Valisi Önder Bakan, mikroklima etkisi olan bölgelerde üretimin arttığını belirterek, 'Bu sene Allah’a şükür çok bereketli bir yıl yaşıyoruz. Yaklaşık bin 400 dekar kadar ekili alanımız var. Verimli olduğu zaman yaklaşık bin 500 ton hurma çıkıyor' ifadelerini kullandı. Hasatta besmele çekilerek hurma toplandı ve bölgesel üretimin önemi bir kez daha vurgulandı.

Vali Bakan, üreticilerin gelirini yükseltmek amacıyla kurutma tesisi kurulmasının değerlendirildiğini belirtti. Cennet hurmasının kurutularak pazara sevk edilmesi halinde civar köylerde daha fazla katma değer yaratacağı ve üreticinin gelirini artıracağına yönelik çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. Hasata İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan da katıldı ve üretimin desteklenmesine yönelik iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

AMASYA'DA SON YILLARIN EN DİKKAT ÇEKEN MEYVESİ OLAN CENNET HURMASI, DAHA AZ MASRAFLA ÜRETİM YAPILMASI NEDENİYLE ELMA VE KİRAZIN ALTERNATİFİ OLARAK GÖSTERİLİYOR