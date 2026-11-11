Erzurum'da şeker pancarı üretimi güçleniyor: ekim alanı 24 bin 500 dekara ulaştı

üretim ve ekim alanındaki büyüme:

Erzurum'da şeker pancarı ekim alanı bu yıl yüzde 11,4 genişleyerek 24 bin 500 dekara ulaştı. Geçen sezon 22 bin dekar olan alanda sağlanan 2 bin 500 dekarlık artış, kentte tarımsal üretimin genişlediğine işaret ediyor. Üretim faaliyetleri 410 çiftçi tarafından yürütülüyor.

hedeflenen rekolte ve üretim:

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre bu sezonda yaklaşık 128 bin ton şeker pancarı rekoltesi bekleniyor. Hasat edilen pancardan elde edilmesi öngörülen toz şeker miktarı ise 21 bin ton olarak hesaplanıyor. Bu hedefler, bölgedeki ekim artışı ve verimlilik çalışmalarıyla paralel ilerliyor.

destekler, iklim koşulları ve kalite:

Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri, üreticilere verilen eğitimler ve alım güvencesi, hayvancılığın öne çıktığı kentte tarımsal üretimin büyümesine katkı sağladı. Soğuk iklim koşularına dayanıklı olan şeker pancarı, Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Aşkale, Horasan, Pasinler, Köprüköy, Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde yoğun olarak yetiştiriliyor.

Geçen sezonun yağışlı geçmesi verime olumlu yansırken, yaklaşık bir ay önce başlayan hasat çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Ürünün şeker içeriğini gösteren polar oranı yüzde 17 seviyelerinde ölçüldü; gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı pancarın şeker kalitesini artıran önemli bir etken olarak öne çıktı.

ERZURUM'DA ŞEKER PANCARI EKİM ALANI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 11,4 GENİŞLEYEREK 24 BİN 500 DEKARA ULAŞTI. KENTTE 410 ÇİFTÇİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÜRETİMDE BU SEZON 128 BİN TON PANCAR REKOLTESİ VE 21 BİN TON TOZ ŞEKER ÜRETİMİ BEKLENİYOR.