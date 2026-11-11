Altıntaş'ta METİP denetimi: patates tarlarda işçi ve hasat koşulları incelendi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Çalışmalar ilçe genelinde özellikle patates tarlalarında yoğunlaştı.

denetimin kapsamı:

Yapılan denetimlerde öncelikli olarak mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları incelendi. Ayrıca patates hasadı süreçleri gözden geçirilerek saha uygulamalarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

amaç ve hedefler:

Denetimlerin amacı, tarımsal üretim süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak ve işçilerin çalışma koşullarını takip etmektir. Gerçekleştirilen kontrollerle uyumsuzlukların belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasının takip edilmesi hedeflendi.

ALTINTAŞ’TA PATATES TARLALARINDA METİP DENETİMİ