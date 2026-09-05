İzmir'de jandarma operasyonu: 6 bin 989 kişi sorgulandı, 1085 litre etil alkol ele geçirildi

İzmir jandarmasının geniş kapsamlı denetimi:

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Ağustos günü saat 10.00-17.00 arasında il genelinde asayiş ve huzurun sağlanmasına yönelik geniş çaplı bir kontrol faaliyeti yürüttü. Operasyona 98 ekip ve 280 jandarma personeli katıldı.

uygulamanın kapsamı ve sorgulamalar:

Ekiplerin gün boyu süren denetimlerinde kimlik ve araç kontrolleri ile aramalar yapıldı. Bu kapsamda toplam 6 bin 989 şahsın sorgusu gerçekleştirildi.

ele geçirilen malzemeler, cezalar ve işlemler:

Yapılan arama ve kontrollerde toplam 1085 litre etil alkol ele geçirildi. Denetimler sonucunda mevzuata aykırı davranışlarda bulunanlara toplam 48 bin 542 TL idari para cezası uygulandı.

Operasyon sırasında arandığı tespit edilen 1 kayıp şahıs yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatılan 3 şüpheli belirlendi.

İzmir Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, denetimlerin asayiş ve huzur ortamının devamlılığı amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

BİN 85 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.