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İzmir’de kurtuluşun 104’üncü yılında meydanlarda birlik ve anma

İzmir’de 104’üncü kurtuluş yıldönümü Cumhuriyet ve Konak Atatürk meydanlarında törenlerle anıldı; temsili süvari, bayrak töreni ve konuşmalar öne çıktı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İzmir’de kurtuluşun 104’üncü yılında meydanlarda birlik ve anma

kutlamalar cumhuriyet meydanı ve konak’ta sürdü:

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yılı Cumhuriyet Meydanı ve Konak Atatürk Meydanı’nda düzenlenen törenlerle kutlandı. Günün programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; kutlamalar boyunca temsili birlik gösterileri, halk oyunları ve bando konseri yapıldı.

konak’taki bayrak töreni ve temsili süvari gösterisi:

Konak Atatürk Meydanı’ndaki törende tarihi Hükümet Konağı önünde temsili süvari birlikleri İzmir’in kurtuluşunu canlandırdı. Ardından Türk Bayrağı, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Tören sırasında Vali Süleyman Elban, süvari birlik komutanına Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da birlik komutanına plaket verdi.

başkanın konuşması ve tarihi vurgular:

Törenlerde günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmayı Cemil Tugay yaptı. Tugay, "İzmir’in tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesidir. İlk kurşundan zafere, tam bağımsız Türkiye’ye uzanan o büyük mücadelenin adı İzmir’dir" ifadelerini kullandı. Konuşmasında 15 Mayıs 1919 ve Hasan Tahsin gibi simgesel noktaları hatırlatan Tugay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarına şükranlarını sundu.

Tugay, ayrıca Anadolu’nun kadınları, köylüleri ve gençlerinin kurtuluş mücadelesindeki fedakârlığını anlattı: "Anadolu’nun kadınları cephane taşıdı. Köylüler elindeki ekmeği ordusuyla paylaştı. Gençler cepheye koştu. Analar evlatlarını vatana emanet etti." Sözlerini, "104 yıl önce de buradaydık. Bugün de buradayız. Yarın da çocuklarımız burada olacak. Bu bayrak hep burada olacak" diyerek sürdürdü.

törenin kapanışı ve programın devamı:

Tören, halk oyunları gösterisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosunun performansıyla sona erdi. Kutlamalara İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, milletvekilleri, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gün boyu süren etkinlikler programı öğleden sonra da sürdürdü: saat 17.00’de atlı süvari birliği yürüyüşü, saat 18.00’de ise SoloTürk gösterisi ile kutlamalar devam edecek.

TARİHİ HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜNDEKİ TÖRENDE, TEMSİLİ SÜVARİ BİRLİKLERİ İZMİR&#039;İN KURTARILMASINI...

TARİHİ HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜNDEKİ TÖRENDE, TEMSİLİ SÜVARİ BİRLİKLERİ İZMİR'İN KURTARILMASINI CANLANDIRDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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