Sağlık taraması Eğridere'de mevsimlik tarım işçilerinin erişimini kolaylaştırdı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri Eğridere Mahallesi'nde yaşayan mevsimlik tarım işçilerine yönelik saha çalışması düzenledi. Çalışma, yerinde sağlık hizmeti sunarak sağlık hizmetlerine erişimi artırmayı amaçladı.

yürütülen uygulamalar:

Ekipler tarafından kan şekeri, boy ve kilo ölçümleri gerçekleştirildi. Ayrıca saha koşullarında karbonmonoksit ölçümü yapıldı ve katılımcılara meme ile rahim ağzı kanseri taramaları hakkında bilgilendirme sağlandı. Yapılan ölçümler ve bilgilendirmeler, kişilerin erken tanı ve korunma olanaklarını güçlendirmeye yönelikti.

eğitim ve birebir iletişim:

Sağlık ekipleri vatandaşlara sağlıklı beslenme ve akılcı ilaç kullanımı konularında rehberlik etti; ayrıca birebir görüşmelerle soruları yanıtlandı. Bu yaklaşım, saha çalışmasının sadece ölçüm yapmakla kalmayıp koruyucu sağlık bilincini de artırmayı hedeflediğini gösterdi.

Çalışmaya, Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Seda Nur Turhan, Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Uzm. Dr. Özge Şimşek Sekreter ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Birimi’nden Dr. Ayça Kılıç katıldı. Ekipler saha ziyareti sırasında katılımcıların sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını değerlendirdi ve yönlendirmelerde bulundu.

Yetkililer, bu tür saha çalışmaları ile koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlık okuryazarlığının güçlendirilmeye devam edileceğini, Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından toplumun farklı kesimlerine yönelik tarama ve bilgilendirme faaliyetlerinin süreceğini bildirdi.

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE, ÇARŞAMBA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN EĞRİDERE MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI DÜZENLENDİ.