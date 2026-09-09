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Hilvan’da yeni yapılaşmaya 800 metre hatla altyapı desteği

ŞUSKİ, Hilvan Bağlar Mahallesi'nde 800 metrelik altyapı hattı döşeyerek yeni yerleşim alanlarının su ve kanalizasyon ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Hilvan’da yeni yapılaşmaya 800 metre hatla altyapı desteği

Hilvan’da altyapı çalışmaları yerleşimi destekliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Hilvan ilçesi Bağlar Mahallesi’nde yeni yapılaşmaya yönelik altyapı ihtiyacını karşılamak üzere sahada çalışmalara başladı. Ekipler, yeni yerleşim alanlarına hizmet verecek şekilde toplam 800 metre yeni hat döşemeyi amaçlıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Saha çalışmaları, personel ve iş makineleriyle sürdürülüyor. Proje kapsamında hattın kazılması, boru döşenmesi ve bağlantı noktalarının oluşturulması yer alıyor. Çalışmalar planlanan program doğrultusunda yürütülerek, bölge sakinlerinin daha güvenli ve sağlıklı altyapı hizmetlerinden yararlanması hedefleniyor.

Yerel temsilcinin yorumu:

Bağlar Mahalle Muhtarı Mustafa Teştaş, başlatılan altyapı çalışması nedeniyle emeği geçenlere teşekkür etti. Muhtar Teştaş, projenin tamamlanmasının yeni yerleşimlerin ihtiyaçlarını karşılayacağını ve yaşam kalitesini artıracağını belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde altyapı hizmetlerini güçlendirme yönündeki yatırımları kapsamında yürütülen bu uygulama, özellikle yeni yapılaşma bölgelerinde temel altyapının hızla sağlanmasına katkı sunuyor. Tamamlanan kısımların devreye alınmasıyla birlikte bölgedeki su ve kanalizasyon altyapısının düzenli ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi amaçlanıyor.

HİLVAN’DA YENİ YERLEŞİM BÖLGELERİNE ALTYAPI HAMLESİ

HİLVAN’DA YENİ YERLEŞİM BÖLGELERİNE ALTYAPI HAMLESİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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