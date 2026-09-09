Melikgazi'nin havacılık lisesinde yeni dönem: gençlere teknoloji ve üretim sözü

Melikgazi Belediyesi'nden tanışma ve bilgilendirme:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni kazanan yeni öğrenciler ve velileriyle bir araya gelerek okulun hedefleri, yürütülen programlar ve geleceğe yönelik yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Palancıoğlu, havacılık lisesinden mezun olan gençlerin yalnızca Kayseri için değil, Türkiye için de önemli birer potansiyel olduğunu vurguladı. Belediye olarak kendi yaptıkları okullardan özellikle Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi ile gurur duyduklarını söyleyen Palancıoğlu, bu vizyonu yeni kurulacak Teknoloji Lisesi ile taçlandıracaklarını, ardından Dış Ticaret Lisesi planları olduğunu aktardı.

eğitimde mesleki yönelime vurgu:

Başkan, öğrencileri zorla üniversiteye yönlendirmenin doğru olmadığını belirterek, el becerisi ve yeteneği olan gençlerin meslek lisesi mezunu olmasının önemine dikkat çekti. Bu okulun, örnek bir Ar-Ge ve üretim odaklı eğitim merkezi olmasını istediğini ve bütçe sorunu yaşamadıklarını; okulun ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.

Okulun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen ELMAS Programı kapsamında Türkiye'de seçilen 13 okuldan biri olduğuna dikkat çeken Palancıoğlu, Baykar ve yerli İHA üretiminin yarattığı katma değer nedeniyle gençlerin Ar-Ge tabanlı alanlara yönelmesinin gerekliliğini vurguladı.

altyapı, projeler ve somut adımlar:

Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak geçtiğimiz ay satın aldıkları insansı robotun teknoloji lisesinde altyapısını kurmayı planladıklarını; burada robotik bölümü oluşturarak Kayseri sanayisinin robot üretimine girmesine katkı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca okul için erkek öğrenci yurdu, spor salonu yapımı ve atölyelerin tefrişine başlayacaklarını açıkladı.

Başkan, öğrencileri TEKNOFEST'e götüreceklerini ve okula havacılıkla ilgili kurumların üst düzey yöneticilerini davet edeceklerini bildirdi. Tarihi bir bağlam da kurarak, bulunduğu arazide 1949 yılında TOMTAŞ tarafından uçak üretildiğini, daha sonra bölgenin uçak bakım-onarım merkezine dönüştüğünü hatırlattı.

Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi Astronomi bölümü ile yürütülen çalışmayla Türkiye'nin ilk küp meteoroloji uydusu AR-GE'sinin başladığını ve bunun da Kayseri için büyük prestij olduğunu belirtti. İHA ve SİHA üretiminde ilk üç içinde olunduğunu, bu başarının sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek belediye olarak desteğe devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Son olarak Palancıoğlu, öğrencilere ve velilere güveninin tam olduğunu; ailelerin desteğiyle öğrencilerin Kayseri'nin ve Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olacağını vurguladı ve yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını diledi.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, MELİKGAZİ BELEDİYESİ MEHMET ALTUN HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’Nİ YENİ KAZANAN ÖĞRENCİLER VE ONLARIN VELİLERİ İLE TANIŞARAK OKUL HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPTI.