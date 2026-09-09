Çarşamba'da köprüde sağlık şenliği: erken teşhis vurgusu

Halk sağlığı haftası etkinliği Çarşamba'da:

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında, Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü 8-9 Eylül tarihlerinde Çarşamba Tarihi Köprü ve Emirgan Parkı çevresinde sağlık standı kurdu. Etkinlik, halk sağlığına ilişkin bilinç oluşturmayı ve hizmetleri doğrudan vatandaşlara ulaştırmayı amaçlıyor.

Standta yapılan uygulamalar ve bilgilendirmeler:

İki gün boyunca devam edecek etkinlikte vatandaşlara tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapılırken, karbonmonoksit ölçümü de gerçekleştiriliyor. Standta ayrıca sağlıklı beslenme danışmanlığı sunuluyor ve kanser taramalarının önemi hakkında ayrıntılı bilgiler veriliyor. Etkinlikte koruyucu aşılar hakkında bilgilendirme yapılması ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nin sunduğu hizmetlerin tanıtılması da programın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Çocuklara yönelik etkinlikler ve çağrı:

Çocuklar için ayrılan özel alanda, diş hekimleri tarafından ağız ve diş sağlığına yönelik hem bilgilendirici hem de eğlenceli çalışmalara yer veriliyor. Etkinlik kapsamında KETEM ekipleri kanser taramalarının önemine dikkat çekerken, çocuklara yönelik programlarla aileleri de sağlık konularında bilinçlendirmeye çalışıyor.

Çarşamba KETEM Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Seda Nur Turhan, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü desteğiyle birlikte 8-9 Eylül tarihleri arasında Çarşamba Tarihi Köprü ve Emirgan Parkı civarında standımızı kurduk. Halk sağlığı şenliği düzenliyoruz. Burada vatandaşlarımıza kan şekeri, tansiyon ve karbonmonoksit ölçümü yapacağız. Kanser taramaları hakkında bilgiler vereceğiz. Çocuklar için bir etkinlik alanımız olacak. Diş hekimimiz ağız ve diş sağlığı hakkında onları bilgilendirici ve eğlenceli etkinlikler olacak. 2 gün boyunca burada olacağız. Tüm Çarşamba halkını standımıza bekliyoruz."

Etkinlik alanında Çarşamba Tarihi Köprü üzerine asılan "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" yazılı afişle kanser taramalarının önemi görsel olarak da vurgulandı. Organizasyon, halka doğrudan ulaşarak tarama ve önleyici sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE DÜZENLENEN 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA ÇARŞAMBA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇARŞAMBA TARİHİ KÖPRÜ VE EMİRGAN PARKI ÇEVRESİNDE SAĞLIK STANDI KURULDU.