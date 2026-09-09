8’inci komando tugayında devir teslim: yeni komutan Tuğgeneral Orhan Demirel göreve başladı

tören ve komuta devri:

Hatay'ın Antakya ilçesinde 8’inci Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen Sancak ve Komuta Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi. Törende, tugay komutanlığındaki görev değişimi resmen ilan edildi.

komutanlık devri:

Piyade Komando Albay Tufan Bakirel, görevini teslim ederek komuta sorumluluğunu devretti. Yapılan resmi devir teslim işleminde önceki komutanın yetki ve sorumlulukları el değiştirdi.

yeni atama ve katılımcılar:

Devir teslim töreninin ardından Tuğgeneral Orhan Demirel, 8’inci Komando Tugay Komutanlığı görevine getirildi. Törene ayrıca Hatay Valisi Mustafa Masatlı da katıldı.

ANTAKYA’DA 8’İNCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI SANCAK VE KOMUTA DEVİR TESLİM TÖRENİ DÜZENLENDİ.