Talas'ta belediyeden mülk satışı: 27 milyon 900 bin liraya iki parsel satıldı

Talas Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait dükkân ve villa parsellerinin satış ihalesini tamamladı. Meclis Salonu'nda ve encümen huzurunda gerçekleştirilen süreçte, kombine edilen iki satıştan toplam 27 milyon 900 bin TL gelir elde edildi.

ihale süreci ve açıklamalar:

İhaleye başkanlık eden Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli, toplantıyı açarken encümen ve ihaleye katılanlara yönelik şu ifadeleri kullandı: "Encümenimiz ve aynı zamanda ihale komisyonumuz adına hepinize hoş geldiniz diyorum. İhalemizin hayırlara vesile olmasını, alıcıların iyi günlerde kullanmasını diliyorum. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince mülkiyeti belediyemize ait 3 dükkânın kapalı teklif usulüyle, 16 arsanın açık teklif usulüyle satış ihalesi yapılacaktır".

Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerindeki 3 dükkân için düzenlenen kapalı teklif usulü ihaleye tek katılımcı çıktı; Sa-To Taşıma İnşaat Şirketi ihalede 23 milyon 500 TL teklif verdi. Endürlük Mahallesi'ndeki 16 villa parseli için yapılan açık artırmada ise 4016/3 parsel 4 milyon 400 bin TL bedelle Hüseyin Arslan ve ortaklarına satıldı.

kalan taşınmazlar ve ödeme koşulları:

Satış listesinde yer alan diğer dükkân ve villa parselleri için alıcı bulma süreci devam ediyor. Belediyenin duyurusuna göre satışa çıkarılan taşınmazlar için 24 aya varan vade imkânı sunulurken, alıcı belirleme amacıyla 15 günlük pazarlık süreci başlatıldı. İhale sonuçları ve ödeme seçenekleri, ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar için belirleyici olacak.

Belediye yetkilileri, ihalelerin şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü belirtiyor; satışlardan elde edilecek gelirin ilçedeki yatırım ve hizmetlere aktarılacağı bildirildi.

başvuru bilgileri:

İhaleye ilişkin detaylı bilgi ve başvurular için Talas Belediyesi Gelirler Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçilebiliyor. Vatandaşlar, ihalenin şartname ve taşınmazlara ilişkin ayrıntılara Talas Belediyesi'nin resmi internet sitesinden erişebilir.

İrtibat için telefon: 437 00 54-55 (dahili 5140-5141-5142) veya internet adresi: www.talas.bel.tr.

TALAS BELEDİYESİNİN VATANDAŞLARA YATIRIM VE MÜLK SAHİBİ OLMA FIRSATI SUNDUĞU MÜLKİYETİ BELEDİYEYE AİT 3 DÜKKÂN VE 16 VİLLA PARSELİNİN İHALESİ GERÇEKLEŞTİ. YAPILAN İHALEDE 1 DÜKKÂN VE 1 VİLLA ARSASINDAN 27 MİLYON 900 BİN TL GELİR ELDE EDİLDİ.