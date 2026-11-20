Çubuk'ta saklı zenginlik: trüf mantarı ve üretim potansiyeli

Ankara’nın Çubuk ilçesinde toprak altında yetişen trüf mantarı, son yıllarda hem yerel hem de uluslararası ilgi çekiyor. Trüf avcısı Gökhan Akar’ın aktardığına göre, Türkiye genelinde toplam 12 trüf türü bulunuyor; ancak ticari değere sahip olan sadece dört tür öne çıkıyor. Akar, ülkeyi "trüf mantarı konusunda bilinmeyen bir cennet" olarak tanımlıyor ve mevsime göre farklı bölgelerde yılın 12 ayı boyunca trüf bulunabildiğini vurguluyor.

trüfün ekolojik ilişkisi ve besin değeri:

Trüf mantarı genellikle ağaçlarla simbiyotik ilişki kuruyor; ağırlıklı olarak meşe ağaçlarının dibinde görülse de çam, kavak, kestane, fındık gibi pek çok ağaç türünün çevresinde de yetişiyor. Akar’ın belirttiği üzere, toprağın altında olduğu için güneş görmemesine rağmen trüf, tüketilebilir besinler arasında en yüksek D vitamini içeriğine sahip olduğuna ilişkin iddialarla dikkat çekiyor. Ayrıca vitamin ve mineral açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu ifade ediliyor.

hasatın inceliği: eğitimli köpekler ve yöntem

Trüfün toprağın altında yetişmesi, hasadını sıradan yöntemlerle imkânsız kılıyor; bu yüzden hasatın merkezinde özel eğitimli köpekler yer alıyor. Akar, trüfün yalnızca bu eğitimden geçmiş köpeklerle bulunabildiğini belirtiyor ve köpek ırkına göre yetenek farklılıkları olduğunu kaydediyor.

köpeklerin eğitimi ve saha uygulaması:

Trüf avında görev yapan köpekler genellikle 20 gün ile 1 ay arasında süren bir eğitim sürecinden geçiriliyor. Eğitimi tamamlayan köpekler koklayarak mantarı tespit ediyor, kazdırıp çıkarılmasını sağlıyor ve bulduklarını avcıya getirip önüne bırakıyor. Genç avcı Bahadır Kemal Kılınç ise sürece köpeği Rufi ile başladığını, deneyimli kişilerden öğrenmenin ve saha tecrübesinin önemini vurguluyor.

pazar dinamikleri ve ekonomik değer

Trüf mantarının ticari boyutu da dikkat çekici. Akar’ın verdiği bilgiye göre toplanan trüflerin ağırlıklı kısmı yurt dışına gönderiliyor; toplam üretimin yaklaşık %90’ı ihracata gidiyor. Buna karşın iç pazarda da tüketim yaygınlaşmaya başladı ve lüks otel ile restoranlarda kullanım artıyor. Ayrıca kozmetik sektöründe trüf kullanımı yönünde adımlar atılıyor.

Fiyat noktasında ise trüfün kilogramı şu anda yaklaşık 70 bin lira seviyelerinde perakende alıcı buluyor. Bu yüksek fiyat, hem üreticiler hem de yeni başlayan trüf avcıları için cazibe yaratıyor, ancak avcılığın incelikleri ve doğru yöntemlerin öğrenilmesi gerektiği sıkça vurgulanıyor.

Çubuk örneğinde görüldüğü gibi, trüf mantarı doğa, bilgi ve sabrın birleşimiyle değer kazanıyor. Bölgedeki üretimin ve eğitimli avcılığın artması, önümüzdeki dönemde hem yerel ekonomi hem de Türkiye’nin trüf pazarındaki yeri açısından belirleyici olabilir.

ANKARA'NIN ÇUBUK İLÇESİNDE TOPRAK ALTINDA YETİŞEN TRÜF MANTARI, ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEKLER ARACILIĞIYLA HASAT EDİLİYOR. YILIN 12 AYI BOYUNCA FARKLI BÖLGELERDE TOPLANABİLEN MANTARIN KİLOGRAMI 70 BİN LİRADAN ALICI BULUYOR.