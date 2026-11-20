proje ve uygulama takvimi

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Sağlık Paketi ile Buzağılar Ölmesin' projesi kapsamında üreticilere destek sağlamak için harekete geçti. Programla, yetiştiricilerin buzağı ölümlerini azaltmaya yönelik temel müdahale malzemelerine erişimi kolaylaştırılacak.

başvuru ve kayıt şartları:

Başvurular 23 Kasım Pazartesi günü alınmaya başlayacak. Proje kapsamında paketlerden yararlanmak isteyen üreticilerin Bakanlığın TÜRKVET sistemine kayıtlı olması gerekiyor. Paket sayısının sınırlı olması nedeniyle yetkililer, başvuruların belirtilen tarihte yapılmasının önemine dikkat çekti.

paket içeriği ve destek oranı:

Dağıtılacak sağlık paketleri yüzde 50 üretici katkılı, yüzde 50 hibe destekli olacak. Paketlerde yer alan malzemeler arasında 2 buzağı biberonu, 5 vitamin bolusu, 7 mıknatıs ve 1 litre tentürdiyot bulunuyor. Bu bileşenler, erken dönemde yapılacak müdahalelerle buzağı sağlığını korumayı hedefliyor.

Yetkililer, sınırlı sayıdaki paketlerin hızlı tükenebileceğini ve önceliğin başvuru sırasına göre belirleneceğini belirtti. Üreticilerin mağduriyeti önlemek için kayıt ve başvuru sürecini takip etmeleri öneriliyor.

BAYBURT’TA 'SAĞLIK PAKETİ İLE BUZAĞILAR ÖLMESİN' PROJESİ BAŞLIYOR