Tüketici hakem heyeti kararı uygulanmadı

Bursa'da bir vatandaşın Yataş markasından yaklaşık 6 ay önce satın aldığı yatak, baza ve başlıkta ortaya çıkan kusurların giderilmemesi, tüketici haklarının uygulaması konusunda yeni bir tartışma başlattı. Tüketici, üründeki sorunları defalarca firmaya iletmesine rağmen çözüm sağlanmadığını ve Tüketici Hakem Heyeti kararının uygulanmadığını iddia ediyor.

üründe tespit edilen kusurlar:

Vatandaşın anlattığına göre bazadan satın alındığı günden itibaren yoğun gıcırtı sesleri geliyor; baza üzerine oturulduğunda veya yatıldığında sesler dayanılmaz hale ulaşıyor ve uykuyu engelliyor. Ayrıca başlığın kenarında yaklaşık 1-2 santimetre eğrilik olduğu belirtiliyor; bu kusurun görsel olarak da belli olduğu ifade ediliyor.

servis, bayii ve merkez arasındaki yönlendirme:

Şikayet üzerine adrese gelen teknik servis ekipleri ürünleri inceleyip değişim gerektiğini rapor ettiğini bildirdi. Tüketici, servisin değişim için İstanbul merkezinden onay gerektiğini söyleyerek ayrıldığını aktardı. Bu aşamadan sonra tüketici, satış noktası Edalar Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yataş müşteri hizmetleri ve merkez ile yaptığı görüşmelerde sorumluluğun birbirine yönlendirildiğini belirtti; sonuç alınamadı.

Aylar süren girişimlerin ardından başvurulan Tüketici Hakem Heyeti tüketici lehine karar vererek ürünün değiştirilmesine hükmetti. Kararın imzalı örneği tüketicide bulunuyor ve bu belge hem bayi hem de merkeze WhatsApp ve e-posta ile iletildiği belirtiliyor. Ancak tüketici, heyet kararına rağmen taraflar arasında sorumluluk tartışmasının sürdüğünü ve değişimin gerçekleştirilmediğini ileri sürdü.

Tüketici, avukatı aracılığıyla hukuki süreci başlatacağını, yasal şartların oluşması halinde yargılama ve vekâlet giderlerini de karşı taraftan talep edeceğini bildirdi. Buna rağmen kendisine herhangi bir çözüm sunulmadığını belirtti.

Mağduriyetin ilk kez yaşanmadığını söyleyen tüketici, daha önce aynı markadan aldığı koltuk takımında da benzer süreci yaşadığını ve değişimin yaklaşık bir yıl süren mücadele sonunda gerçekleştiğini aktardı. Markanın bilinirliğine rağmen tekrar benzer bir süreçle karşılaşmanın hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

"Tüketici Hakem Heyeti kararları ne işe yarıyor? Garanti belgesi hangi güvenceyi sağlıyor?" sözleriyle tepkisini dile getiren vatandaş, asıl mağduriyetinin yalnızca kusurlu ürün değil, tüketici lehine verilen resmî kararın uygulanmaması olduğunu vurguladı ve tüketici haklarının etkin uygulanmasının gerekliliğine dikkat çekti.

BURSA’DA YATAŞ’TAN YATAK VE BAZA TAKIMI SATIN ALAN BİR VATANDAŞ, ÜRÜNLERDEKİ KUSURLAR NEDENİYLE BAŞVURDUĞU TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNDEN LEHİNE KARAR ÇIKMASINA RAĞMEN SORUNUN ÇÖZÜLMEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ.