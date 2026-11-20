Paşalimanı Adası'nda sağlık ve morg altyapısı yetersizliği göze çarptı

Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda sabah saatlerinde kalp krizi geçiren bir vatandaş hayatını kaybetti. İddialara göre, adada yaşayan Mahmut S. sabaha karşı fenalaştı ve yakınları durumu 112'ye bildirdi. Sağlık ekiplerinin iletişimde adada sabit bir ambulans bulunmadığını belirtmesi üzerine hasta, Balıklı İskelesi'ne götürülmesi istendi.

Uzun bekleyiş ve sonucun tespiti:

Aile üyeleri, saat 06.15'te bir panelvanın arkasına hastayı yatırarak iskeleye ulaştı. Yakınları yaklaşık 45 dakika iskelede beklediklerini ifade etti. Bekleyişin ardından gelen kıyı emniyeti ekipleri müdahale ettiğinde, vatandaşın yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Soğutmalı tabut arızası ve geçici çözüm:

Vefatın ardından cenaze, yakınılarının adaya ulaşmasını beklemek için camiye alındı. Adada morg bulunmaması nedeniyle kullanılmak istenen soğutuculu tabutun soğutma sisteminin çalışmadığı bildirildi. Bu nedenle yakınları, cenazeyi geçici süreyle ada esnafının yazın dondurma sattığı dolabın içine koyarak bekletmek zorunda kaldı. Yakınlarının Gebze'den adaya ulaşmasıyla Mahmut S. toprağa verildi.

Ada sakinlerinin iddiaları ve temel hizmet eksiklikleri:

İHA muhabirinin ada sakinleriyle görüşmesi sonucu ortaya çıkan iddialara göre, Paşalimanı Adası'nda hastane bulunmuyor; var olan bir sağlık ocağında ise tek bir sağlık görevlisi çalışıyor. Ada sakinleri, doktorun haftada bir görevlendirme ile geldiğini belirtti. Yıllardır yapılan başvurulara rağmen ne ilçe belediyesi ne de büyükşehir belediyesi tarafından adada bir morg hizmeti sağlanmadığı ileri sürüldü. Ayrıca adada okul olmadığı ve sağlık hizmetleri açısından ciddi eksiklikler bulunduğu kaydedildi.

Yaşanan olay, küçük yerleşim birimlerindeki acil sağlık ve defin altyapısının yetersizliğini tekrar gündeme getirdi. Ada sakinleri, benzer durumların tekrar yaşanmaması için yetkililerden kalıcı çözümler talep ediyor.

MAHMUT S.