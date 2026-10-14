İzmirli güreşçi İbrahim Özdemir'den Las Vegas'ta dünya kürsüsü

İzmirli güreşçi İbrahim Özdemir Las Vegas'ta kürsüye çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli güreşçisi İbrahim Özdemir, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu. Grekoromen stilde mindere çıkan Özdemir, bronz madalya karşılaşmasında Azerbaycanlı Farid Elçin Khalilov'u 10-0 teknik üstünlük ile mağlup etti.

Maçların özeti:

Şampiyonaya etkili bir başlangıç yapan milli güreşçi, ilk turda Çinli Zhangye Han'ı 8-0 ile geçti. İkinci turda Hintli Sourav Rana karşısında 7-0 öndeyken rakibini tuşla mağlup eden Özdemir, çeyrek finalde ABD'li Brett Barry Back'i 9-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Asya Şampiyonu Kazakistanlı Yusuf Ashrapov'a mağlup olan Özdemir, bronz madalya mücadelesinde aldığı galibiyetle kürsüye çıktı.

Kulüp açıklaması ve hedefler:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin, "Milli güreşçimiz İbrahim Özdemir’in ABD’de düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazanması bizi çok sevindirdi. Güreş branşımıza verdiğimiz önemle güzel başarılara imza atıyoruz. Okçulukta Dünya Yenihayat, jimnastikte Altan Doğan ve judoda Sema Mete ile devam eden madalya serüvenimizi İbrahim Özdemir ile sürdürdük. Amacımız, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın 'Spor Kenti İzmir' vizyonuyla İzmir’i olimpiyatlarda temsil edecek elit sporcular yetiştirmek" dedi.

2026 performansı:

ABD'den dünya üçüncülüğü unvanı ile dönen İbrahim Özdemir, 2026 yılında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle öne çıktı. Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Hasan Gemici ve Gazanfer Bilge Güreş Turnuvası'nda 72 kiloda altın madalya kazanan Özdemir, 27-30 Ocak tarihlerinde Trabzon'da gerçekleştirilen U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda ise bronz madalya elde etti.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ’NÜN MİLLİ GÜREŞÇİSİ İBRAHİM ÖZDEMİR, ABD’DE DÜZENLENEN U23 DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA ÜÇÜNCÜ OLARAK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.