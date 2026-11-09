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Ay-yıldızlılar Karadağ maçı için son provayı yaptı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Frederic Dusart yönetiminde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Karadağ sınavına hazırlanıyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 19:00

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 19:11

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Ay-yıldızlılar Karadağ maçı için son provayı yaptı

Hazırlık süreci:

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. tur elemeleri öncesi çalışmalarını Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde sürdürüyor. Antrenmanlar Başantrenör Frederic Dusart yönetiminde, taktik varyasyonları ve maç senaryoları üzerine yoğunlaşıyor.

Çalışmaların odağında savunma düzenleri, hızlı hücum ve pota altı rotasyonları yer alırken, ekip kondisyon ve oyun içi iletişime özel zaman ayırdı. Teknik ekip, oyuncuların turnuva temposuna hazır hale gelmesi için varyasyonlu idmanlara ağırlık veriyor.

ilk maç ve program:

Ay-yıldızlılar, 2. Tur Elemeleri'nde Karadağ, İsrail ve Polonya ile aynı grupta bulunuyor. İlk sınav 11 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da İstanbul'da Karadağ karşısında oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu antrenman sırasında oyuncularla sohbet edip idmanı takip etti; federasyon yönetimi, takımın moral ve motivasyonunu yakından takip ediyor.

Milli takım, FIBA 2027 elemelerinde iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor ve teknik heyet ilk maçın önemine vurgu yapıyor. Hazırlıklar turnuvanın zorlu takvimine göre şekilleniyor.

A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI, FIBA 2027 KADINLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI 2. TUR ELEMELERİ MAÇLARININ...

A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI, FIBA 2027 KADINLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI 2. TUR ELEMELERİ MAÇLARININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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