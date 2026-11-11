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İzmit'te FIBA maçı telefon ışıklarıyla aydınlandı

FIBA Europe Cup F Grubu'nda Körfez Basket ile Kalev arasındaki İzmit maçında iki kez elektrik kesildi; tribünler telefon ışıklarıyla salonu aydınlattı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 21:24

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İzmit'te FIBA maçı telefon ışıklarıyla aydınlandı

elektrik arızası maçta iki kez tekrar etti:

FIBA Europe Cup F Grubu'nda mücadele eden Körfez Basket, gruptaki 6. maçında Estonya temsilcisi Kalev'i İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda ağırladı. Karşılaşma başladıktan kısa süre sonra salonun elektrikleri kesildi ve oyun durdu; ilk müdahale ile arıza giderilerek maç yeniden başlatıldı.

tribünlerde ilginç görüntüler:

İlk kesintinin ardından tribünler cep telefonlarının ışıklarıyla salonu aydınlattı. Bu anlar hem görsel olarak dikkat çekti hem de taraftarların karanlıkta sürdürdüğü tezahüratlarla farklı bir atmosfer oluşmasına neden oldu.

tepki ve salonun geçmişi:

Oyun devam ederken ikinci kez enerji kesintisi yaşandı. Daha önce skorbord hataları ile gündeme gelen salonun bu yeni aksaklığı izleyiciler ve takımlar nezdinde tepki topladı. Organizasyonun ve salon yönetiminin benzer sorunların önüne geçmek için yapılacak açıklamalar ve önlemler merak konusu oldu.

KÖRFEZ BASKET - KALEV MAÇI OYNANIRKEN SALONDA İKİ KEZ ELEKTRİKLER KESİLDİ. TRİBÜNLERDEKİ...

KÖRFEZ BASKET - KALEV MAÇI OYNANIRKEN SALONDA İKİ KEZ ELEKTRİKLER KESİLDİ. TRİBÜNLERDEKİ TARAFTARIN CEP TELEFONU IŞIKLARIYLA AYDINLATMASIYLA ORTAYA BÖYLE GÖRÜNTÜLER ÇIKTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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