İznik gölü çekiliyor: yağışa rağmen su seviyesi neden düşüyor

İznik gölünde beklenmeyen düşüş:

Bursa’nın İznik ilçesinde son iki yılda etkili olan kuvvetli yağışlara karşın İznik Gölü’nde gözlemlenen su kaybı, yerel halk ve işletmeciler arasında endişe yarattı. Dere yataklarının taşması, "Kuru Dere" olarak bilinen alanların bile dolup taşması bölgedeki su hareketliliğini gösterirken göl seviyesinin bekleneni vermemesi soru işaretleri doğurdu.

vatandaşların ve işletmecilerin gözlemleri:

Turizm işletmecisi Bekir Uslu yıllardır göl kıyısında faaliyet gösterdiğini belirterek, "İznik Gölü kenarında 20 yılı aşkındır işletmecilik yapıyorum. Son 2 yıldır dehşet bir yağış oldu dere yatakları doldu taştı. Yıllardır su olmayan ve kuru dere olarak adlandırılan kuru dere bile doldu taştı. Bundan farklı olarak Bursa ve İstanbul’da bütün barajlar doldu taştı. Buna rağmen bizim İznik Gölü çok geride kaldı bilim adamlarından yanıt bekliyoruz. Bunu açıklarsalar çok memnun oluruz. Kuraklıktan ziyade bazı tanıdıklara ve çevremize sorduğumuzda gölün altında çatlak olduğu söyleniyor ve düşünülüyor. Bu söylentilerle yürümektense yetkililerden bir cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Yerel sakinler, çocukluk dönemlerindeki yüzme alanlarının daraldığını vurgulayan Esin Ören ise, "Çocukluğumuzda İznik Gölü çok güzeldi. Doya doya yüzüyorduk. Ama şimdi nerede yüzeceğimizi de bilemiyoruz. Onca yağıştan sonra bu sular nereye gidiyor anlamış değiliz. Ben torunumu nerede yüzdüreceğim, yüzdürecek yer yok. Bu suyun nereye gittiğini yetkililer bize açıklasın" dedi.

bilimsel değerlendirme ve olası etkenler:

Vatandaşlar arasında dolaşan "göl tabanında çatlak" iddiası şu ana dek bilimsel olarak doğrulanmış değil. Uzmanların ve yetkililerin üzerinde durması gereken başlıca faktörler arasında gölü besleyen yüzey ve yer altı su kaynaklarındaki değişimler, tarımsal sulama ve sanayi tarafından yeraltı suyunun kullanımı ile gölde artan buharlaşma yer alıyor. Ayrıca yağış rejimindeki değişiklikler ve geçici akışların göle ulaşımındaki yönelimler incelenmeli.

Dere yataklarının taşması, bölgedeki hidrolojik hareketliliğin arttığını gösterse de bu durumun doğrudan göl hacmindeki azalmayı nasıl etkilediği bilimsel ölçümlerle saptanmalı. Jeolojik ve hidrojeolojik çalışmalar, yer altı su akımları ve göl tabanı yapısının araştırılması, kamuoyundaki spekülasyonları yatıştıracak veri sağlayabilir.

İznik Gölü, bölgenin tarımı, turizmi ve ekosistemi açısından stratejik öneme sahip. Bu nedenle yetkililerden, eldeki ölçüm verilerine dayanan açıklama ve gerekirse kapsamlı saha araştırması yapılması bekleniyor. Halkın gündeme taşıdığı soruların cevabı, hem ekolojik hem de sosyoekonomik etkilerin değerlendirilmesi açısından kritik önemde.

SON İKİ YILDA İZNİK VE ÇEVRESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ YAĞIŞLAR ZAMAN ZAMAN SEL VE TAŞKINLARA NEDEN OLURKEN, HALK ARASINDA "KURU DERE" OLARAK BİLİNEN DERE YATAKLARI BİLE DOLUP TAŞTI. YAKIN BÖLGEMİZDE BULUNAN İSTANBUL’DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARINDA YAĞIŞLARLA BİRLİKTE ÖNEMLİ ARTIŞLAR YAŞANMASINA RAĞMEN İZNİK GÖLÜ’NÜN ÇEKİLMEYE DEVAM ETMESİ VATANDAŞLAR ARASINDA MERAK VE ENDİŞEYE YOL AÇTI.