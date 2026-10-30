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Mersin'de geceyi duman kapladı: Karaduvar'da tütün deposu yandı

Karaduvar Mahallesi'ndeki tütün deposunda çıkan yangın, yıldırım iddiasıyla başladı; itfaiye saatlerce müdahale etti, soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 01:42

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 01:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mersin'de geceyi duman kapladı: Karaduvar'da tütün deposu yandı

Yangının çıkışı ve yayılımı:

Gece saatlerinde Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'nde bulunan bir tütün deposunda yangın başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı iddia edildi ve kısa sürede alevler depoyu sardı.

Depoda bulunan tütün ve diğer yanıcı maddeler, alevlerin hızla yayılmasına neden oldu; yoğun duman yükseldi ve yangın yapının büyük kısmına yayıldı.

İtfaiye müdahalesi ve hasar tespiti:

Bölgeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için saatlerce müdahale etti. Depodaki yanıcı malzemeler nedeniyle müdahale güçlükle yürütüldü.

İtfaiyenin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede halen soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek ve hasarın boyutunu tespit etmek üzere inceleme başlattı; süren çalışmalarla olayın ayrıntıları netleştirilecek.

MERSİN’DE BİR TÜTÜN DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASARA YOL AÇTI.

MERSİN’DE BİR TÜTÜN DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASARA YOL AÇTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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