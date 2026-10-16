İznik'te sahibinin yardım çağrısı: üç yaşındaki Alman kurdu kayıp

iznikte kaybolan köpeğin arama çalışmaları sürüyor

Bursa'nın İznik ilçesinde, Yeni Mahalle Ayazma Sokak'ta 3 yaşındaki Alman Kurdu cinsi köpeğin kaybolması üzerine bölge halkı ve sahibi tarafından arama başlatıldı.

Köpeğin kaybolduğunu fark eden sahibi Ziya Yılmaz, mahallede ve çevre sokaklarda aramalar yaptığını, durumu gören veya yerini bilen vatandaşların kendisine bilgi vermesini istedi.

aranan köpek ve kaybolduğu yer:

Kaybolan köpeğin cinsi ve yaşı 3 yaşındaki Alman Kurdu olarak bildirildi. Olayın yaşandığı adres olarak Yeni Mahalle Ayazma Sokak belirtiliyor; arama çalışmaları sokak sakinlerinin desteğiyle devam ediyor.

sahibinin çağrısı ve ödül:

Sahibi Ziya Yılmaz, köpeği bulan ya da yerini bilen kişilere ulaşmaları çağrısında bulunarak, köpeğini bulana ödül vereceğini söyledi. Yılmaz, köpeğinin sağ salim evine dönmesi için vatandaşların desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yetkililer ve arama yapan kişiler, bilgi paylaşımı ve ihbarlar için bölge sakinlerinin duyarlı davranmasını bekliyor.

BURSA’NIN İZNİK İLÇESİNDE 3 YAŞINDAKİ ALMAN KURDU KAYBOLDU. KÖPEĞİN SAHİBİ ZİYA YILMAZ, KÖPEĞİNİ BULANA ÖDÜL VERECEĞİNİ BELİRTEREK VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEDİ.