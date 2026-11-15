Ara tatilde seyahate çıkanlara emniyet kemeri uyarısı

Düzce'de terminalde emniyet kemeri denetimi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ara tatilde şehirler arası yolculuğa çıkan vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştirdi. Terminalden hareket etmeye hazırlanan otobüslerde kontroller yapan trafik polisleri, yolculara emniyet kemeri kullanımının hayati önemini anlattı.

uyarılar ve uygulama:

Denetimler sırasında ekipler, trafik kazalarında emniyet kemerinin can kaybı ve yaralanma riskini azaltmadaki rolüne dikkat çekti ve yolcuları bilgilendirdi. Polisler, "Sevdiklerinizi üzmek istemiyorsanız, lütfen emniyet kemerinizi takınız" diyerek güvenli yolculuğun önemini vurguladı.

tatil yolculuklarında dikkat edilmesi gerekenler:

Polis ekiplerinin bilgilendirmesi ve uyarılarının ardından otobüslerde bulunan yolcular emniyet kemerlerini taktı. Ara tatil nedeniyle artan yolcu hareketliliğine dikkat çeken ekipler, güvenli bir seyahat için emniyet kemerinin yolculuk boyunca takılı tutulması gerektiğini hatırlattı.

DÜZCE’DE ARA TATİL DOLAYISIYLA SEYAHATE ÇIKAN VATANDAŞLARA YÖNELİK OTOBÜS TERMİNALİNDE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TRAFİK POLİSLERİNİN UYARILARININ ARDINDAN YOLCULAR EMNİYET KEMERLERİNİ TAKTI.