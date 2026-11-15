Yeni Otogar yakınlarında kaygan zeminde otomobil takla attı, iki kişi yaralandı

Muş-Erzurum kara yolunda kaza

Muş-Erzurum kara yolunun Yeni Otogar güzergâhında meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak orta refüje çıktı. Olayda araçta bulunan 49 AN 049 plakalı araçtaki iki kişi yaralanırken, kazanın kaygan zeminin etkisiyle gerçekleştiği bildirildi.

Kaza yeri ve nedenleri:

Edinilen bilgilere göre kaza, Muş-Erzurum kara yolunun Yeni Otogar mevkisinde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı ve takla atarak orta refüje çıktı. Kazanın oluş şekli, yol koşullarının sürüş güvenliği üzerindeki etkisini gösterdi.

Yaralılar ve soruşturma:

Kazada araçta bulunan M.A. ve beraberindeki bir kişinin yaralandığı; her iki yaralının da hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı öğrenildi. Olayla ilgili yetkili birimler inceleme başlattı ve kazanın kesin nedeni teknik ve idari soruşturmayla belirlenecek.

MUŞ-ERZURUM KARA YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.