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Denizli'de ozanların izinde kültür dolu bir gece

Denizli Büyükşehir Konservatuvarı Türk Halk Müziği Topluluğu, Şef İsmail Barkan yönetiminde Özay Gönlüm Salonu'nda usta ozanların eserlerini seslendirdi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 18:10

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Denizli'de ozanların izinde kültür dolu bir gece

konserin akışı ve salonun atmosferi:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Topluluğu, Şef İsmail Barkan yönetiminde düzenlenen "Ozanların Dilinden" konserinde sanatseverlere duygulu anlar yaşattı. Etkinlik, Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirildi ve salonun tamamen dolmasıyla dikkat çekti. Dinleyiciler, türküleri yalnızca dinlemekle kalmayıp pek çok parçada hep bir ağızdan eşlik ederek geceye güçlü bir ortak duygu kattı.

repertuvar ve yorum:

Topluluk ve solistler, Anadolu'nun usta ozanlarından seçilen eserleri icra etti. Programda; Pir Sultan Abdal, Aşık Veysel, Aşık Mahsuni Şerif ve Neşet Ertaş gibi isimlerin dilden dile aktarılan parçaları yer aldı. Sahnedeki yorumlar, eserlerin özgün duygusunu korurken koro düzenlemeleri ve solist performanslarıyla güncel bir yorum da sundu; bu yaklaşım dinleyiciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

kültürel değerlerin yaşatılması:

Gecenin sonunda, konseri izleyenler uzun süre alkışlarla performansı onurlandırdı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Marım da etkinlikte yer alarak sanatçıları tebrik etti ve kültürel mirasın yaşatılmasına katkılarından dolayı Şef İsmail Barkan ile topluluk üyelerine teşekkür etti. Bu tür konserlerin yerel kültürün aktarımında ve toplumun ortak hafızasının canlı tutulmasında oynadığı rol bir kez daha vurgulanmış oldu.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLULUĞU, &quot;OZANLARIN DİLİNDEN&quot;...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLULUĞU, "OZANLARIN DİLİNDEN" KONSERİYLE SANATSEVERLERE DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI. ŞEF İSMAİL BARKAN YÖNETİMİNDE SAHNE ALAN TOPLULUK, ANADOLU’NUN USTA OZANLARININ ÖLÜMSÜZ ESERLERİNİ DENİZLİLİLERLE BULUŞTURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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