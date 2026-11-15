Gaziantep'te yavuzeli girişinde devrilen traktör sürücüyü yaraladı

kaza yerinde ilk tespitler:

Kaza, Yavuzeli ilçe girişi Gaziantep istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulsamet K. (19) yönetimindeki 42 RT 008 plakalı traktör seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı. Olayın oluş şekli ve araçta meydana gelen hasar, güvenlik güçlerinin yaptığı ön incelemede kayda geçirildi.

müdahale ve soruşturma:

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Abdulsamet K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; kaza nedenine ilişkin ayrıntılar resmi inceleme tamamlandıktan sonra netleşecek.

GAZİANTEP'TE DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ YARALAND