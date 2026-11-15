Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Gaziantep'te yavuzeli girişinde devrilen traktör sürücüyü yaraladı

Yavuzeli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden 19 yaşındaki Abdulsamet K.'nin kullandığı 42 RT 008 plakalı traktör devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 17:47

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 17:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziantep'te yavuzeli girişinde devrilen traktör sürücüyü yaraladı

kaza yerinde ilk tespitler:

Kaza, Yavuzeli ilçe girişi Gaziantep istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulsamet K. (19) yönetimindeki 42 RT 008 plakalı traktör seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı. Olayın oluş şekli ve araçta meydana gelen hasar, güvenlik güçlerinin yaptığı ön incelemede kayda geçirildi.

müdahale ve soruşturma:

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Abdulsamet K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; kaza nedenine ilişkin ayrıntılar resmi inceleme tamamlandıktan sonra netleşecek.

GAZİANTEP&#039;TE DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ YARALAND

GAZİANTEP'TE DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ YARALAND

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şanlıurfa'da piyasaya sürülmeden yakalandı: 526 kaçak cep telefonu
images

Jandarma 24 kayıp vatandaşın bulunup ailelerine kavuşmasını sağladı
images

Ara tatilde seyahate çıkanlara emniyet kemeri uyarısı
images

Kayseri'de kayadan düşen N.D. ekiplerce sedye ile 500 metre taşındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincan'da öğrencilerin yurt yaşamı ve beslenme hizmetleri ele alındı

Denizli'de ozanların izinde kültür dolu bir gece

Termal turizm Karahayıt'tan Buldan'a uzandı: ziyaretçiler tarih, zanaat ve lezzetle buluşuyor

Jandarma 24 kayıp vatandaşın bulunup ailelerine kavuşmasını sağladı

TREND HABERLER

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi