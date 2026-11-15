Termal turizm Karahayıt'tan Buldan'a uzandı: ziyaretçiler tarih, zanaat ve lezzetle buluşuyor

Proje ve hedefleri:

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile DENTUROD iş birliğinde yürütülen Buldan Kültür Gezileri, Karahayıt'ta konaklayan yerli ve yabancı turistleri kent merkezinin dışına çıkararak ilçelerin kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliğine katkı sunmayı amaçlıyor. Proje, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Müdürlüğü tarafından koordine ediliyor ve turistlerin konaklama sürelerini uzatmak, turizm hareketliliğini ilçelere yaymak ve yerel esnafa doğrudan gelir sağlamak hedefleriyle planlandı.

rotanın ilk durağı: Tripolis Antik Kenti

Gezinin açılış noktası olarak seçilen Tripolis Antik Kenti, ziyaretçilere bölgenin binlerce yıllık arkeolojik geçmişini ve kültürel katmanlarını tanıma fırsatı veriyor. Alanında uzman rehberlerin eşliğinde yapılan gezilerde turistler antik kentin mimari öğeleri, kalıntılar ve tarihsel bağlam hakkında kapsamlı bilgilere ulaşıyor; böylece termal konaklamayı kültürel keşifle birleştiren bir deneyim oluşuyor.

el sanatları, çarşı ve coğrafi işaretli lezzetler:

Tripolis turunun ardından kafile, Buldan'ın tarihî dokusunu temsil eden sokaklara yönlendiriliyor ve BELKÜM — Buldan El Sanatları ve Kültür Merkezi — ziyaret ediliyor. Burada dünyaca tanınan geleneksel Buldan bezinin dokuma aşamaları tezgâh başında izleniyor; misafirler el sanatlarının üretim sürecine tanıklık ederek zanaatkârlarla birebir iletişim kuruyor.

Programın devamında Buldan çarşısında gerçekleştirilen esnaf görüşmeleri ziyaretçilere yöresel ürünleri satın alma olanağı sunuyor. Gezinin finalinde ise taş fırınlarda, meşe odunu ateşinde pişirilen coğrafi işaretli Buldan simidi ikram ediliyor; bu lezzet yerli ve yabancı misafirler tarafından beğeniliyor ve projenin somut kültür aktarımı unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Ziyaretçiler organizasyondan duydukları memnuniyeti belirterek, projeyi hayata geçiren Denizli Büyükşehir Belediyesi ve iş birliği yapan paydaşlara teşekkür ediyor. Belediyenin yaklaşımı, termal turizmi sadece konaklama temelli bir sektör olmaktan çıkarıp, kent kimliğini, zanaatını ve yöresel lezzetlerini deneyimleten bütüncül bir modele taşımayı hedefliyor.

Proje, hem misafirlerin kentte geçirdiği süreyi uzatmayı hem de doğrudan yerel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor; bu çerçevede turizm hareketliliğinin ilçelere yayılması ve kültürel mirasın sürdürülebilir bir gelir kaynağına dönüşmesi bekleniyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN TERMAL TURİZM MERKEZİ KARAHAYIT’TA KONAKLAYAN YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİ BULDAN’IN KÖKLÜ TARİHİ, EL SANATLARI VE GASTRONOMİ MİRASIYLA BULUŞTURUYOR.