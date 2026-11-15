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Kuşadası Ticaret Odası'nda başkanlık tek oy farkıyla belirlendi

Kuşadası Ticaret Odası başkanlık seçiminde Anıl Metin Oto, Aras Öztaş'ı 17-16 ile geçerek yeni başkan oldu; sonuç yalnızca bir oy farkı gösterdi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 17:50

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kuşadası Ticaret Odası'nda başkanlık tek oy farkıyla belirlendi

Kuşadası Ticaret Odası başkanlığı bir oyla sahibini buldu

Kuşadası Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen başkanlık seçiminde kıyasıya bir rekabet yaşandı. Yarış, Anıl Metin Oto ile Aras Öztaş arasında geçti ve oy sayımı sonucunda Oto 17, Öztaş 16 oy aldı. Böylece Anıl Metin Oto odanın yeni başkanı olarak belirlendi.

Sonucun taşıdığı anlam:

Seçimin sadece bir oy farkla sonuçlanması, oda içindeki görüş çeşitliliğini ve dengeli bir temsil ihtiyacını ortaya koyuyor. Bu dar margin, yeni başkanın üyeler arasında uzlaşı ve iletişimi güçlendirmek üzere adımlar atmasını öne çıkarıyor.

Gelecek dönemde izlenecek rota:

17-16'lık sonuç, Kuşadası Ticaret Odası'nda yönetimin ve karar alma süreçlerinin daha dikkatli yürütülmesi gerektiğini vurguluyor. Anıl Metin Oto'nun görevi devralmasıyla yeni dönem resmî olarak başlamış olacak ve odanın önceliklerinin üyelerle yakın temas ve katılımcı bir yönetim anlayışı üzerine kurulması bekleniyor.

KUŞADASI TİCARET ODASI&#039;NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BAŞKANLIK SEÇİMİNDE ANIL METİN OTO, RAKİBİ ARAS...

KUŞADASI TİCARET ODASI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BAŞKANLIK SEÇİMİNDE ANIL METİN OTO, RAKİBİ ARAS ÖZTAŞ'I 1 OY FARKLA GERİDE BIRAKARAK ODANIN YENİ BAŞKANI OLDU. OTO 17 OY ALIRKEN, ÖZTAŞ 16 OYDA KALDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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