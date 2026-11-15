Kayseri'de kayadan düşen N.D. ekiplerce sedye ile 500 metre taşındı

Kurtarma operasyonu:

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi Karatepe Belası mevkisinde meydana gelen olayda, kayadan düşerek mahsur kalan kişinin N.D. olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve tahliye:

Ekipler, verilen koordinatlar doğrultusunda arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmada N.D. bulundu, sedyeye alınarak güvenli bir noktaya çıkarıldı ve yaklaşık 500 metre taşınarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye sevk:

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan N.D., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma sırasında AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu tahliye gerçekleştirildi.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE KAYADAN DÜŞEN BİR KİŞİ, EKİPLERİN ÇALIŞMALARI İLE BULUNDUĞU YERDEN KURTARILDI.