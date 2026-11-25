Okul çevrelerinde denetim

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde okul çevreleri ve okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler, özellikle yoğun giriş-çıkış saatlerinde yapılarak öğrenci güvenliğinin ön planda tutulmasını sağladı.

denetimin kapsamı:

Kontrollerde okul giriş ve çıkışları, okul çevrelerinin güvenliği, trafik kurallarına uyum ve okul servis araçlarının durumu incelendi. Ekipler, servis araçlarının belgelerinin ve sürücü uygunluğunun yanı sıra trafik güvenliği uygulamalarına odaklandı.

sonuç ve devam eden tedbirler:

Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı ve cezai işlem uygulanmadı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, çocukların güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla denetim ve önleyici kolluk faaliyetlerinin sürdürüleceğini bildirdi.

JANDARMADAN OKUL ÇEVRELERİ VE SERVİS ARAÇLARINA SIKI DENETİM