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jandarma gücü ispanya'dan 101 madalya ile döndü

Jandarma Gücü, 09-18 Ekim 2026'de Vigo'da düzenlenen 11. Avrupa Polis ve İtfaiye Oyunları'nda 40 ülke arasında toplam 101 madalya kazandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Kerem Güneş

jandarma gücü ispanya'dan 101 madalya ile döndü

Jandarma gücü'nden 101 madalya:

Jandarma Gücü, İspanya'nın Vigo kentinde 09-18 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen 11. Avrupa Polis ve İtfaiye Oyunları'nda önemli bir başarıya imza attı. 40 ülke temsilcisinin katıldığı organizasyonda ekipler, toplam 101 madalya ile döndü.

madalya dağılımı ve branşlar:

Toplam madalya sayısı içinde ekiplerin kazandığı dereceler 60 altın, 27 gümüş ve 14 bronz olarak kaydedildi. Jandarma Gücü sporcuları; atıcılık, yüzme, aquathlon, atletizm, oryantiring, bilek güreşi, güreş, judo, kick boks ve boks olmak üzere 10 branşta derece elde etti.

sporcu katılımı ve önemi:

Turnuvada Jandarma Gücü takımlarında yer alan 16 sporcunun tamamı madalya ile ödüllendirildi; bu, ekiplerin hem bireysel hem takım performansının dengeli ve etkili olduğunu gösteriyor. Vigo'daki sonuçlar, Jandarma Gücü'nün uluslararası arenadaki rekabet gücünü ve çok branşlı altyapısının başarısını öne çıkarıyor.

JANDARMA GÜCÜ, 40 ÜLKE TEMSİLCİSİNİN KATILDIĞI POLİS VE İTFAİYE OYUNLARI&#039;NDA 60 ALTIN, 27 GÜMÜŞ VE...

JANDARMA GÜCÜ, 40 ÜLKE TEMSİLCİSİNİN KATILDIĞI POLİS VE İTFAİYE OYUNLARI'NDA 60 ALTIN, 27 GÜMÜŞ VE 14 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 101 MADALYA KAZANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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