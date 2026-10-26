Öğretmenler sahada dayanışma için yarışıyor: Körfez'de 32 takım voleybolda

turnuva resmen başladı:

Körfez Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle geleneksel olarak düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası heyecanlı ilk müsabakalarla başlayarak ilçedeki eğitim camiasını bir araya getirdi. Organizasyona bu yıl toplam 32 okulun öğretmen takımı katılıyor.

Turnuva, sporun birleştirici yönünü ön plana çıkarırken öğretmenlere hem rekabet hem de stres atma imkanı sunuyor. Maçlarda sergilenen centilmenlik ve dayanışma, izleyiciler tarafından da takdir ediliyor.

maç takvimi ve mekanlar:

Karşılaşmalar Özel Yeşil Vadi Koleji ve Özel Yönder Koleji spor salonlarında gerçekleştiriliyor. Haftaiçi her akşam iki farklı seans halinde düzenlenen müsabakalar saat 19.00 ve 20.00 seanslarında oynanıyor ve sporseverler için düzenli bir ritim oluşturuyor.

Grup maçları ve eleme turlarıyla ilerleyecek organizasyonda takımlar, kura ve fikstüre göre rakipleriyle hünerlerini paylaşıyor. Her akşam sahada çekişmeli setler ve stratejik oyunlar öne çıkıyor.

ödül gecesi 24 Kasım'da:

Turnuva, yaklaşık bir ay sürecek program kapsamında devam edecek. Son final maçları 23 Kasım tarihinde oynanmasının ardından; dereceye giren takımlara ödül ve madalyaları 24 Kasım Öğretmenler Günü töreniyle verilecek.

Şampiyonluk kupasını hedefleyen öğretmen takımları, parkede son topa kadar mücadele ederek meslektaşlarıyla hem rekabet ediyor hem de bağlılık ve birlik mesajı veriyor. Organizasyon, ilçede öğretmenler arasında bağları güçlendiren anlamlı bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

KÖRFEZ’DE 32 OKULUN ÖĞRETMEN TAKIMLARI, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN VOLEYBOL TURNUVASINDA ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDİYOR. HAFTA İÇİ HER AKŞAM OYNANAN KARŞILAŞMALARIN ARDINDAN DERECEYE GİREN TAKIMLARA ÖDÜL VE MADALYALARI 24 KASIM’DA VERİLECEK.