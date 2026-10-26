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Denizli'de online gıda kolisiyle başvuru kolaylığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, online gıda kolisi desteğini sürdürüyor; başvurular internetten yapılıyor ve paketler adreslere teslim ediliyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Denizli'de online gıda kolisiyle başvuru kolaylığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi online gıda kolisi desteğini sürdürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik başlattığı online "Gıda Kolisi" uygulamasını aralıksız şekilde devam ettiriyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen desteklerle, on binlerce aile ekonomisine nefes aldırıldı ve rutin gıda kolisi yardımları da sürüyor.

başvuru nasıl yapılıyor:

Vatandaşlar belediyeye gelmeden, internet üzerinden kolayca başvurabiliyor. Başvurular için kullanılan adresler https://cbs.denizli.bel.tr/gidakolisi/ ve https://denizli.bel.tr sitesindeki "Başvurular" sekmesi olarak duyuruldu. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından, ailelerin tüm temel gıda ihtiyaçlarını karşılayan paketler doğrudan adreslerine teslim ediliyor.

kimler faydalanabiliyor:

Online destekten; 55 yaşından gün almış vatandaşlar, eşi cezaevinde olanlar, engelli raporu bulunanlar ile gizlilik ya da koruma kararı gibi özel durumunu belgeleyen kişiler yararlanabiliyor. Ayrıca başvuru sahibinin Denizli il sınırları içinde ikamet etmesi ve hane gelirinin en fazla iki asgari ücret olması gerekiyor. Bu kriterlere göre yapılan tespitler sonucunda destek veriliyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, projenin amacını şöyle özetledi: "Büyükşehir Belediyemizin kapılarını ve imkanlarını ardına kadar halkımıza açarak Denizli’de kimseyi yalnız ve çaresiz bırakmıyoruz. Dayanışma ruhunu büyüterek her bir vatandaşımızın yanında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz".

Belediye yetkilileri, ekonomik koşulların zorlu olduğu dönemde bu tür yardımların sürdürüleceğini ve ihtiyaç sahiplerine hızlı ulaşım için başvuru kanallarının açık tutulacağını belirtiyor.

BÜYÜKŞEHİR ONLİNE GIDA KOLİSİ DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE TEK TIKLA GIDA...

BÜYÜKŞEHİR ONLİNE GIDA KOLİSİ DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE TEK TIKLA GIDA DESTEĞİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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