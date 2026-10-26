Karşıyaka evinde Fenerbahçe'ye yenildi, sezonun ilk iç saha mağlubiyeti

maç özeti:

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi beşinci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti ve karşılaşmadan 97-72 mağlup ayrıldı. Bu skorla yeşil-kırmızılı ekip ligde üçüncü yenilgisini aldı ve bu sezon iç sahadaki ilk mağlubiyetini yaşamış oldu.

İlk yarıda rakiple başa baş bir görüntü sergileyen İzmir temsilcisi, ikinci yarıda savunma düzenindeki sorunlar ve rakibin yüksek yüzdeyle şut üretmesi karşısında etkili bir direnç gösteremedi. Fenerbahçe'nin potaya girişlerinde genellikle ya sayı, ya basket-faul ya da serbest atışlara gitmesi maçın kaderini belirledi; Karşıyaka belirli periyotlarda hücumda da zorlandı ve maç farkla tamamlandı.

sezon başlangıcı ve evdeki maçlar:

Karşıyaka, yeni sezona önemli ölçüde yenilenen bir kadroyla başladı. Geçtiğimiz sezon Bursaspor maçında yaşanan olaylar sonucunda verilen ceza nedeniyle ilk iki iç saha karşılaşmasını taraftarsız oynamak zorunda kalan ekip, buna rağmen evindeki maçlarda başarılı sonuçlar almıştı.

Sezon açılışında deplasmanda Türk Telekom'a 1 sayı farkla yenilen Karşıyaka, ikinci haftada sahasında Galatasaray'ı 78-71 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Üçüncü haftada Bahçeşehir Koleji karşısında 92-82'lik skorla mağlup olurken, dördüncü haftada Çayırova Belediyesi'ni 95-79 yenmeyi başardı. Taraftarının dönmesiyle birlikte oynanan beşinci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Karşıyaka, sahasındaki ilk yenilgiyi aldı.

Marković'in değerlendirmesi:

Nenad Marković maçın ardından taraftarlara oluşturdukları atmosfer için teşekkür ederek karşılaşmadan önemli dersler çıkardıklarını söyledi. Marković'in ifadeleri şöyle: Oluşturdukları harika atmosfer için taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Böylesine muhteşem bir taraftar önünde bu maçı oynamak gerçekten harikaydı ve kendimizi daha iyi gösteremediğimiz için üzgünüm. Bunun farklı nedenleri vardı. Maçın başından itibaren savunmamızın iyi olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe’nin yüksek yüzdeyle şut atması bizim adımıza şanssızlıktı; biz de çok kolay atışları, bazı turnikeleri kaçırdık. Ancak genel olarak bu maçtaki asıl sorunumuz savunmamızdı. Tüm maç boyunca Fenerbahçe’nin potaya gidişlerini hiç durduramadığımızı düşünüyorum. Potaya her gittiklerinde ya basket, ya basket-faul ya da iki serbest atış oldu. Tüm maç boyunca bizim için en kötü nokta buydu. Ayrıca Yavuz’un üçlüğü attığı ve hücum faulün verildiği talihsiz bir an vardı; bitime 1 dakika kala farkı 4’e indirmişti. Sonrasında devreye giderken Fenerbahçe farkı tekrar 13’e çıkardı. İkinci yarıya fena başlamadık ama genel olarak Fenerbahçe her pozisyonda oldukça konsantre ve ciddiydi. Gerçekten sert oynadılar, hücum setlerini çok iyi uyguladılar. Biz ise yavaş yavaş oyundan düştük ve onlara ayak uyduramadık. Bundan çok şey öğrenebileceğimiz bir maç olduğuna inanıyorum. Çalışmaya devam etmemiz ve oyuncularımızı oynamaya, çalışmaya devam etmeleri için cesaretlendirmemiz gerekiyor. İnsanlar muhtemelen bizim o seviyede olmadığımızı düşünecektir ama Fenerbahçe bugün gerçekten çok ciddi ve çok sert oynadı. Bizim açımızdan ise daha önce de söylediğim gibi çok şey öğrenebileceğimiz, çalışmaya devam edip gelecekte daha iyi olabileceğimiz bir maç oldu.

KARŞIYAKA BAŞANTRENÖRÜ NENAD MARKOVİC