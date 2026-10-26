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Cumhuriyet bayramında 185 sporcu tatamide ter döktü

Düzce'de 29 Ekim etkinliği kapsamında düzenlenen karate il şampiyonasında, 5 kulüpten 185 sporcu Cumayeri Spor Salonu'nda madalya için yarıştı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Cumhuriyet bayramında 185 sporcu tatamide ter döktü

Cumhuriyet bayramında 185 sporcu tatamide ter döktü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Düzce'de düzenlenen Karate İl Şampiyonası, Cumayeri Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyona 5 kulüpten toplam 185 sporcu katılarak farklı yaş ve kilo kategorilerinde madalya mücadelesi verdi.

katılımcılar ve mücadele:

Şampiyonada yer alan kulüpler arasında Sabri Kıroğlu Spor Kulübü, Düzce Atletik Spor Kulübü, Cumayeri Belediye Spor Kulübü, Karadeniz Kaynaşlı Spor Kulübü ve BEF Atletik Spor Kulübü bulunuyordu. Sporcular, teknik ve fiziksel becerilerini sergilerken hakemler eşliğinde kıyasıya bir rekabet ortaya kondu.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu müsabakaları yakından takip etti. Başarı elde eden sporcular madalyalarla ödüllendirilirken, dereceye giremeyenlere de yarış tecrübesinin ilerideki performansları için değerli olduğu hatırlatıldı.

organizasyon ve teşekkürler:

Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi; özellikle Cumayeri Belediyesi, kulüpler ve antrenörlerin katkıları vurgulandı. Ayrıca sporculara destek veren veliler, görev alan hakemler ve organizasyonda görev yapan tüm ekip takdir edildi.

Şampiyona, Cumhuriyet Bayramı kapsamında sporun birleştirici gücünü ve gençlerin disiplinli çalışma anlayışını ön plana çıkarırken, ilçedeki karate gelişimine ilişkin olumlu bir fotoğraf sundu.

DÜZCE’DE DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KARATE İL ŞAMPİYONASI’NA 5 KULÜPTEN 185 SPORCU...

DÜZCE’DE DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KARATE İL ŞAMPİYONASI’NA 5 KULÜPTEN 185 SPORCU KATILDI. CUMAYERİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORGANİZASYONDA SPORCULAR MADALYA İÇİN MÜCADELE ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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