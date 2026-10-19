Jandarma operasyonu sonrası Çukurova'da eski başkan Soner Çetin gözaltına alındı

Operasyon ve gözaltı:
Adana'da jandarma ekiplerince Çukurova Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda eski başkan Soner Çetin dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolü ve sorgu:
Soner Çetin, adli tıptaki sağlık kontrolünün tamamlanmasının ardından sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Soruşturma:
Operasyona ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
ADANA’DA ÇUKUROVA BELEDİYESİNE YÖNELİK DÜZENLENEN JANDARMA OPERASYONUNDA, ESKİ BELEDİYE BAŞKANI SONER ÇETİN GÖZALTINA ALINDI. ÇETİN, ADLİ TIPTAKİ SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN SORGULANMAK ÜZERE JANDARMA KOMUTANLIĞINA GÖTÜRÜLDÜ.
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