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Jandarma operasyonu sonrası Çukurova'da eski başkan Soner Çetin gözaltına alındı

Çukurova Belediyesi'ne yapılan jandarma operasyonunda eski başkan Soner Çetin de gözaltına alındı; adli tıptaki sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 08:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Jandarma operasyonu sonrası Çukurova'da eski başkan Soner Çetin gözaltına alındı

Operasyon ve gözaltı:

Adana'da jandarma ekiplerince Çukurova Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda eski başkan Soner Çetin dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolü ve sorgu:

Soner Çetin, adli tıptaki sağlık kontrolünün tamamlanmasının ardından sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Soruşturma:

Operasyona ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ADANA’DA ÇUKUROVA BELEDİYESİNE YÖNELİK DÜZENLENEN JANDARMA OPERASYONUNDA, ESKİ BELEDİYE BAŞKANI...

ADANA’DA ÇUKUROVA BELEDİYESİNE YÖNELİK DÜZENLENEN JANDARMA OPERASYONUNDA, ESKİ BELEDİYE BAŞKANI SONER ÇETİN GÖZALTINA ALINDI. ÇETİN, ADLİ TIPTAKİ SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN SORGULANMAK ÜZERE JANDARMA KOMUTANLIĞINA GÖTÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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