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Düzce'de haftalık trafik uygulaması: bin 776 araca ceza, 159 araç trafikten men

Düzce'de 15 Kasım tarihli denetimlerde 14 bin 313 araç ve 570 motosiklet kontrol edildi; bin 776 araca ceza verildi, 159 araç trafikten men edildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 16:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de haftalık trafik uygulaması: bin 776 araca ceza, 159 araç trafikten men

Düzce Valiliği hafta sonu yapılan trafik denetimlerinin sonuçlarını açıkladı

Düzce Valiliği, il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerinin 15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinin sonuçlarını paylaştı. Yapılan uygulamalarda toplam 14 bin 313 araç ile 570 motosiklet kontrol edildi.

denetimlerde uygulanan işlemler:

Denetimler sonucunda trafik kurallarına aykırı hareket ettiği tespit edilen sürücülere yönelik işlem yapıldı; toplam bin 776 araca idari para cezası uygulanırken, trafiğin güvenliğini tehdit ettiği değerlendirilen 159 araç trafikten men edildi.

okul servisleri denetimleri ve devam eden uygulamalar:

Ayrıca ekipler, okul servislerine yönelik denetimler de gerçekleştirdi ve il genelinde 270 okul servisi kontrol edildi. Düzce Valiliği, denetimlerin trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerini azaltmak amacıyla düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.

DÜZCE’DE 9-15 KASIM TARİHLERİ ARASINDA EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK...

DÜZCE’DE 9-15 KASIM TARİHLERİ ARASINDA EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMLERİNDE 14 BİN 313 ARAÇ VE 570 MOTOSİKLET KONTROL EDİLDİ. KURALLARA UYMADIĞI BELİRLENEN 1.776 ARACA İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, 159 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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