Jandarmadan Yahşihan'da binlerce sentetik ecza hapına el konuldu

Yahşihan'da jandarma operasyonu sonuçlandı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü ve İ.T. (39)'nin şüpheli olduğu tespit edildi.
Operasyon ve arama:
Adli makamlardan alınan arama kararının ardından şüphelinin Yahşihan ilçesindeki adresine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 4 bin 581 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Şüpheli ve adli süreç:
Gözaltına alınan İ.T. (39), işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
KIRIKKALE'NİN YAHŞİHAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 BİN 581 SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLİRKEN, BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!