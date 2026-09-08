Dolar 48,4561 +0,04%
Euro 56,3590 +0,17%
Bist 14.151,59 +0,99%
Altın Gram 6.924,24 -0,71%
EUR/USD 1,1627 +0,01%
Brent Petrol 98,29 +2,09%
--°

Jandarmadan Yahşihan'da binlerce sentetik ecza hapına el konuldu

Kırıkkale'de jandarma, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İ.T.'nin evinde 4 bin 581 sentetik ecza hap ele geçirirken, şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 08:49

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 09:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Jandarmadan Yahşihan'da binlerce sentetik ecza hapına el konuldu

Yahşihan'da jandarma operasyonu sonuçlandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü ve İ.T. (39)'nin şüpheli olduğu tespit edildi.

Operasyon ve arama:

Adli makamlardan alınan arama kararının ardından şüphelinin Yahşihan ilçesindeki adresine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 4 bin 581 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheli ve adli süreç:

Gözaltına alınan İ.T. (39), işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

KIRIKKALE&#039;NİN YAHŞİHAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 BİN...

KIRIKKALE'NİN YAHŞİHAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 BİN 581 SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLİRKEN, BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mudanya giriş köprüsünde arkadan çarpışma: motosiklet sürücüsü yola savruldu
images

İstanbul'da mali kanallara yönelik operasyon: terör finansına 9 gözaltı
images

Şehir içinde izinsiz ağır tonajlı araçlara Bursa'da sıkı denetim
images

Depo ve işyerinde 50 milyonluk stok: Mersin'de 20 bini aşkın kaçak kıyafet yakal...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eş zamanlı baskınlarla 8 ilde yasa dışı bahis ağına 35 gözaltı

Hurdaya dönen otomobil Bilecik’te traktöre arkadan çarptı: 1 yaralı

Yangınlar Serik, Karaisalı, Yahyalı ve Feke'de kontrol altında

Adana'da mezarlık ücretlerindeki artış tepkileri

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı