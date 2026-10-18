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Jandarmanın izini sürdüğü kişi Iğdır'da yakalandı: 11 yıl 1 ay kesinleşmiş ceza

Iğdır JASAT ekipleri, 'basit yaralama' ve ruhsatsız silah suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 1 ay hapis cezası olan B.P.'yi yakalayıp cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Jandarmanın izini sürdüğü kişi Iğdır'da yakalandı: 11 yıl 1 ay kesinleşmiş ceza

JASAT operasyonu sonucunda arama kararı bulunan şahıs yakalandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan operasyon sonucu, Iğdır’da B.P. isimli şahıs yakalanarak jandarmaya teslim edildi.

operasyon ayrıntıları:

Jandarmanın açıklamasına göre B.P. hakkında, "basit yaralama" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Söz konusu suçlardan kendisine ait olan toplam 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası kayıtlarına yansıdı.

adli süreç ve teslim:

Yakalanan şahsın jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildiği, mahkemece tutuklandığı ve hükümlünün Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği bildirildi. Olay, JASAT ekiplerinin aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının bir sonucu olarak kayda geçti.

İlgili birimler, arama kararı olan şahısların tespitine ve adli süreçlerin hızlı yürütülmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor; operasyonun bölgedeki güvenlik ve kolluk faaliyetleri kapsamında olduğu vurgulandı.

IĞDIR’DA 11 YIL 1 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

IĞDIR’DA 11 YIL 1 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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