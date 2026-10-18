Kıyılarda tahribat: Amasra’da dev dalgalar kayalıklara vurdu

fırtına ve dalga yüksekliği:

Bartın’ın Amasra ilçesinde sabah erken saatlerde etkisini gösteren şiddetli fırtına denizde dev dalgalar oluşturdu. Zaman zaman dalga boyları 5 metreyi aşarken, kayalıklara çarpan dalgaların yüksekliği yer yer 10 metreyi geçti. Güçlü rüzgâr ve deniz sürgünleri birlikte hareket ederek kıyı boyunca çarpıcı manzaralar yarattı ve kıyı yapılarında risk oluşturdu.

sahil emniyeti ve yerel uyarılar:

Olay yerinde görev yapan polis ekipleri, halkın güvenliği için sahil kenarına emniyet şeridi çekti ve vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Dalgaların Küçük limandaki otopark alanını suyla doldurması nedeniyle sahil şeridinde erişim kısıtlamaları uygulandı. Ayrıca fırtına sırasında devrilme riski taşıyan ağaçlara dikkat çeken ekipler, ağaç yakınlarına araç park edilmemesi konusunda sürücüleri uyardı.

liman kullanımı ve deniz trafiği:

Fırtına nedeniyle Karadeniz’de seyrindeki gemi ve tekneler, güvenli bölge arayışıyla Amasra Limanına sığındı. Yetkililer, sahile çekilmiş kayık ve teknelerin karadaki dalgaların etkisinden uzaklaştırılması gerektiğini belirterek tekne sahiplerine gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu. Bölgede meteorolojik ve sahil güvenlik uyarıları takip edilmeye devam ediyor.

Amasra'da dalga boyu 10 metreyi aştı