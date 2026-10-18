Çolaklı Süral kavşağında kamyon kırmızı ışık ihlali yapıp iki araca çarptı

Manavgat'ta kavşakta kırmızı ışık ihlali zincirleme kazaya yol açtı

Antalya- Manavgat D-400 Karayolu'ndaki Çolaklı Süral Kavşağı'nda meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen kamyonun ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, trafik akışını bir süre aksattı ve bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın seyri ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre Antalya istikametinden Manavgat yönüne giden Hamza Bulut idaresindeki 01 AZ 483 plakalı kamyon, kavşağa geldiğinde önce kırmızı ışıkta bekleyen Rus uyruklu Igor Eduardoviç Kornilov yönetimindeki 07 BGE 001 plakalı otomobile, ardından da çarptığı araçla birlikte ilerleyerek Mustafa Öcal yönetimindeki 07 LD 778 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Rus vatandaşı Aleksey Kornilov ile pikapta yolcu olan Fatma Öcal yaralandı. Yaralılara olay yerinde 112 sağlık ekipleri müdahale etti ve ardından ambulansla hastaneye kaldırıldılar.

Kazazedelerin ifadeleri ve sanığın durumu:

Kazanın ardından uzun süre şok içinde olduğu gözlenen kamyonet sürücüsü Mustafa Öcal, kırmızı ışıkta beklediği sırada önce aracına arkadan çarpıldığını, ardından yan tarafından da darbe aldığını belirtti. Sürücülerin ve yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi bir detay paylaşılmadı.

Aynı kavşakta önceki ölümcül kaza hatırlatıldı:

Olay yerinin önemi, bölgedeki geçmiş kazalarla da dikkat çekiyor. 27 Eylül tarihinde aynı kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan bir tırın devrilmesi sonucu tırın dorsesi altında kalan yabancı uyruklu iki kadın yaşamını yitirmişti. Bu olay, kavşağın trafik güvenliği açısından yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı