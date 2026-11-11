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Ortağına 20 bıçak darbesi: 5 milyonluk çatı işinde cinayet

Adana'da 5 milyon liralık çatı ortaklığı nedeniyle çıkan anlaşmazlık kanlı bitti; ortağını 20 yerinden bıçaklayan şüpheli polis merkezine gidip teslim oldu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:52

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ortağına 20 bıçak darbesi: 5 milyonluk çatı işinde cinayet

Olayın gelişimi:

Olay, 1 Kasım günü gece saat 03.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. İddialara göre Abdullah G. (34) ile Erdal Sağır (45) ortak çatı işi için anlaştı ve Abdullah G., ortaklık amacıyla Erdal Sağır'a yaklaşık 5 milyon TL verdi.

Bir süre sonra paranın geri dönüşü konusunda anlaşmazlık başladı. İddia edilenlere göre para konularını görüşmek üzere Erdal Sağır, Abdullah G.'yi evine çağırdı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve Abdullah G., Erdal Sağır'a 20 yerinden bıçak darbesiyle saldırdı.

Olay sonrası müdahale ve tespit:

Saldırının ardından Abdullah G., polise giderek "Ortağımı bıçakladım" diyerek teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Erdal Sağır’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk çalışmanın ardından cinayet büro ekipleri delil toplama ve soruşturma işlemlerine başladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü ve burada ifadesi alındı.

Soruşturma ve adli süreç:

Emniyetteki sorgusunda Abdullah G.'nin, "Ortak iş yapmak için para verdim. Paranın dönüşü olmayınca aramızda kavga çıktı. Bir anlık sinirle saldırdım, çok pişmanım" şeklinde ifade verdiği belirtildi. İfade ve delil sürecinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Abdullah G. hakkında korunan ifadeler ve mevcut deliller doğrultusunda tutuklama kararı verildi. Olayla ilgili soruşturma, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından sürdürülüyor.

ABDULLAH G. ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

ABDULLAH G. ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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