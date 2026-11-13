Dolar 50,3663 +0,17%
Euro 55,7068 +0,16%
Bist 11.859,51 +0,41%
Altın Gram 6.314,68 +0,37%
EUR/USD 1,1056 -0,03%
Brent Petrol 95,29 -0,55%
--°

Yeşilköy sahilinde lodosla akrobatik rüzgar sörfü gösterisi

Lodosun etkili olduğu Yeşilköy'de rüzgar sörfçüleri dalgalar üzerinde akrobatik hareketlerle dikkat çekti; dron görüntüleri izlendi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yeşilköy sahilinde lodosla akrobatik rüzgar sörfü gösterisi

Yeşilköy sahilinde rüzgarla yükselen gösteri

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos, Yeşilköy sahilinde suya açılan rüzgar sörfçülerine uygun koşullar sundu. Kuvvetli rüzgar ve yükselen dalgalar sporculara akrobatik hareketler için zemin sağlayınca kıyıda yürüyüş yapan vatandaşlar ilgiyle izledi. O anlar ise havadan dron kamerasıyla kayıt altına alındı.

Sörfçülerin akrobasi mücadelesi:

Dalgaların üzerinden havalanan sporcular, hız ve dengeyi birleştiren hareketlerle dikkat çekti. Rüzgarın yönü ve dalga yüksekliği sörfçülerin sıçrama ve dönüşlerine olanak tanırken, bazı sporcular manevralarını birkaç kez tekrarlayarak daha temiz görüntüler yakalamaya çalıştı. Sahilden izleyenler zaman zaman alkışladı ve cep telefonlarıyla bu anları kaydetti.

Sporcuların görüşleri ve güvenlik değerlendirmesi:

Barış Eroğlu etkinlik hakkında, "Şu an fırtına var, o yüzden hava bizim için çok güzel. Sabah saatlerinde rüzgar daha da kuvvetliydi ama şu an biraz düştü. Burada yürüyüş yapanların çok hoşuna gidiyor; özellikle hafta sonları sahil çok kalabalık oluyor ve bizi büyük bir merakla izliyorlar" diye konuştu.

Eroğlu, spora ilişkin güvenlik endişelerini de şöyle aktardı: "Tabii zaman zaman korkanlar da çıkıyor. Yanımıza gelip ‘Tehlikeli değil mi, korkmuyor musunuz?’ diye soranlar oluyor. Ancak gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra aslında problem teşkil eden bir spor değil". Sporcuların can yeleği ve uygun ekipman kullandığı, kıyı emniyetinin de gözlemde bulunduğu belirtildi.

Gün boyu süren seanslar, hem deneyimli sörfçülere hem de meraklı izleyicilere görsel bir şölen sundu; dron görüntüleri sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN LODOSLA BİRLİKTE YEŞİLKÖY SAHİLİNDE SUYA AÇILAN RÜZGAR SÖRFÇÜLERİ...

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN LODOSLA BİRLİKTE YEŞİLKÖY SAHİLİNDE SUYA AÇILAN RÜZGAR SÖRFÇÜLERİ, DALGALAR ÜZERİNDE YAPTIKLARI AKROBATİK HAREKETLERLE İLGİ ÇEKTİ. SPORCULARIN MÜCADELESİ DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Diyabette erken tanı ve yaşam tarzı değişiklikleri hayati önem taşıyor
images

Çocuklukta kazanılan diş bakım alışkanlıkları ömür boyu gülüşü belirliyor
images

Diyabet alarmı: yılda bir kan şekeri ölçümü erken teşhisi kolaylaştırıyor
images

Dijital vicdanın sınavı: mecralarda ahlak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İslahiye kurtuluşunun 106. yılında direnişi ve şehitleri andı

Güneyşehir'de 3 bin 414 sosyal konutun hak sahipleri 5 aralıkta belirlenecek

Diyabette erken tanı ve yaşam tarzı değişiklikleri hayati önem taşıyor

Çocuklukta kazanılan diş bakım alışkanlıkları ömür boyu gülüşü belirliyor

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı