Yeşilköy sahilinde lodosla akrobatik rüzgar sörfü gösterisi

Yeşilköy sahilinde rüzgarla yükselen gösteri

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos, Yeşilköy sahilinde suya açılan rüzgar sörfçülerine uygun koşullar sundu. Kuvvetli rüzgar ve yükselen dalgalar sporculara akrobatik hareketler için zemin sağlayınca kıyıda yürüyüş yapan vatandaşlar ilgiyle izledi. O anlar ise havadan dron kamerasıyla kayıt altına alındı.

Sörfçülerin akrobasi mücadelesi:

Dalgaların üzerinden havalanan sporcular, hız ve dengeyi birleştiren hareketlerle dikkat çekti. Rüzgarın yönü ve dalga yüksekliği sörfçülerin sıçrama ve dönüşlerine olanak tanırken, bazı sporcular manevralarını birkaç kez tekrarlayarak daha temiz görüntüler yakalamaya çalıştı. Sahilden izleyenler zaman zaman alkışladı ve cep telefonlarıyla bu anları kaydetti.

Sporcuların görüşleri ve güvenlik değerlendirmesi:

Barış Eroğlu etkinlik hakkında, "Şu an fırtına var, o yüzden hava bizim için çok güzel. Sabah saatlerinde rüzgar daha da kuvvetliydi ama şu an biraz düştü. Burada yürüyüş yapanların çok hoşuna gidiyor; özellikle hafta sonları sahil çok kalabalık oluyor ve bizi büyük bir merakla izliyorlar" diye konuştu.

Eroğlu, spora ilişkin güvenlik endişelerini de şöyle aktardı: "Tabii zaman zaman korkanlar da çıkıyor. Yanımıza gelip ‘Tehlikeli değil mi, korkmuyor musunuz?’ diye soranlar oluyor. Ancak gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra aslında problem teşkil eden bir spor değil". Sporcuların can yeleği ve uygun ekipman kullandığı, kıyı emniyetinin de gözlemde bulunduğu belirtildi.

Gün boyu süren seanslar, hem deneyimli sörfçülere hem de meraklı izleyicilere görsel bir şölen sundu; dron görüntüleri sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN LODOSLA BİRLİKTE YEŞİLKÖY SAHİLİNDE SUYA AÇILAN RÜZGAR SÖRFÇÜLERİ, DALGALAR ÜZERİNDE YAPTIKLARI AKROBATİK HAREKETLERLE İLGİ ÇEKTİ. SPORCULARIN MÜCADELESİ DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.