Dolar 49,1140 -0,12%
Euro 54,9990 -0,63%
Bist 12.077,31 -2,40%
Altın Gram 6.534,59 -1,17%
EUR/USD 1,1176 -0,77%
Brent Petrol 101,50 +0,91%
--°

JETEX-İGA golf cup'ta cemiyet, iş ve genç yetenekler buluştu

JETEX-İGA Golf Cup, Kemer Country'de 264 sporcuyu bir araya getirdi; Zehra Çilingiroğlu ve Mehmet Kazan başta olmak üzere ödüller verildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

JETEX-İGA golf cup'ta cemiyet, iş ve genç yetenekler buluştu

JETEX-İGA Golf Cup sonuçları:

2-4 Ekim tarihlerinde Kemer Country Golf Kulübü'nde düzenlenen JETEX-İGA Golf Cup, bu yıl da golf tutkunlarını buluşturdu. Turnuva, JETEX-İGA Terminali'nin etkinliğe bu yıl ilk kez isim sponsoru olarak katılmasıyla dikkat çekti. Yaklaşık 264 golf severin yer aldığı organizasyon, çekişmeli müsabakalar ve final töreniyle sona erdi.

katılım ve öne çıkan isimler:

Kemer Golf Kulübü üyelerine özel düzenlenen organizasyonda iş, spor ve cemiyet hayatından çok sayıda isim yer aldı. Etkinlikte Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen ve JETEX-İGA Terminali Direktörü Burcu Güreş gibi isimler de hazır bulundu. Turnuva, hem yetişkin oyunculara hem de genç yeteneklere imkân tanıyan bir formatla gerçekleştirilerek sporun her yaşta teşvik edildiğine vurgu yaptı.

ödüller ve dereceye girenler:

Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde başarılı sporculara kupaları ve ödülleri takdim edildi. Ladies Gross kategorisinin galibi Zehra Çilingiroğlu olurken, Mens Gross ödülünü Mehmet Kazan aldı. Erkekler A kategorisinde ilk üç; Turgay Akbal, Oğuz Şenol Yüce ve Jürgen Neidl olarak sıralandı. Kadınlar A kategorisinde ise Zehra Çilingiroğlu, Nazlı Nazmiye Erdoğan ve Rana Esen ilk üçe giren isimler oldu.

Organizasyon, İGA İstanbul Havalimanı'nın küresel yaşam merkezi vizyonuyla sunduğu 'premium' yolculuk deneyimini sahada görünür kılan bir sponsorluk örneği olarak değerlendirildi. Katılımcılar ve kulüp yetkilileri, turnuvanın spor ile sosyal hayatı bir araya getirdiğini vurgulayarak benzer etkinliklerin sürekliliğine yönelik beklentilerini ifade etti.

KALYON HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEMAL KALYONCU

KALYON HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEMAL KALYONCU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli'de mobil tırla ulaştırılan taramalar 9 ayda 82 erken meme kanseri vakası...
images

Yeşilçam'ın 'altın çocuk' Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı
images

Duvarlara sevgiyle çizilen farkındalık: İnegöl’de öğrenciler hayvanları anlattı
images

Kırsaldaki kız çocukları ve annelere psiko-eğitimle güçlendirme seferberliği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

mikel arteta ile yeni dönem: sözleşme 2030'a uzatıldı

Alanya'nın d-400 kavşağında çarpışma: kaza anı kamerada, 2 yaralı

Kayserispor’a FIFA gölgesi: yeni tescil yasağı ve artan yükümlülük

Altyapı şikayetleri değil kentin geleceği önceliğimiz

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi