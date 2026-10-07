JETEX-İGA golf cup'ta cemiyet, iş ve genç yetenekler buluştu

JETEX-İGA Golf Cup sonuçları:

2-4 Ekim tarihlerinde Kemer Country Golf Kulübü'nde düzenlenen JETEX-İGA Golf Cup, bu yıl da golf tutkunlarını buluşturdu. Turnuva, JETEX-İGA Terminali'nin etkinliğe bu yıl ilk kez isim sponsoru olarak katılmasıyla dikkat çekti. Yaklaşık 264 golf severin yer aldığı organizasyon, çekişmeli müsabakalar ve final töreniyle sona erdi.

katılım ve öne çıkan isimler:

Kemer Golf Kulübü üyelerine özel düzenlenen organizasyonda iş, spor ve cemiyet hayatından çok sayıda isim yer aldı. Etkinlikte Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen ve JETEX-İGA Terminali Direktörü Burcu Güreş gibi isimler de hazır bulundu. Turnuva, hem yetişkin oyunculara hem de genç yeteneklere imkân tanıyan bir formatla gerçekleştirilerek sporun her yaşta teşvik edildiğine vurgu yaptı.

ödüller ve dereceye girenler:

Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde başarılı sporculara kupaları ve ödülleri takdim edildi. Ladies Gross kategorisinin galibi Zehra Çilingiroğlu olurken, Mens Gross ödülünü Mehmet Kazan aldı. Erkekler A kategorisinde ilk üç; Turgay Akbal, Oğuz Şenol Yüce ve Jürgen Neidl olarak sıralandı. Kadınlar A kategorisinde ise Zehra Çilingiroğlu, Nazlı Nazmiye Erdoğan ve Rana Esen ilk üçe giren isimler oldu.

Organizasyon, İGA İstanbul Havalimanı'nın küresel yaşam merkezi vizyonuyla sunduğu 'premium' yolculuk deneyimini sahada görünür kılan bir sponsorluk örneği olarak değerlendirildi. Katılımcılar ve kulüp yetkilileri, turnuvanın spor ile sosyal hayatı bir araya getirdiğini vurgulayarak benzer etkinliklerin sürekliliğine yönelik beklentilerini ifade etti.

KALYON HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEMAL KALYONCU